УрФУ выиграл грант на создание образовательных программ в сфере искусственного интеллекта

Общий объем субсидий составит 37 миллионов рублей. Фото: Алексей Кунилов.

Уральский Федеральный университет (УрФУ) выиграл грант Минобрнауки России на разработку образовательных программ по искусственному интеллекту. По 2024 год включительно вузу предоставят на эти цели 37 миллионов рублей субсидий.

В текущем году УрФУ получит грант в размере 22 миллионов рублей, в следующем — 6,1 миллиона рублей, в 2023 — 5,7 миллиона рублей и 3,1 миллиона рублей — в 2024 году.

Из протокола оценки заявок на предоставление в текущем году грантов в форме субсидий из федерального бюджета следует, что средства будут предоставлены организациям на разработку программ бакалавриата и программ магистратуры по профилю «искусственный интеллект». Деньги также могут быть использованы на повышение квалификации педагогических работников вузов в сфере искусственного интеллекта.

Напомним, что в конце прошлого года Президент России Владимир Путин объявил 2021 год Годом науки и технологий.