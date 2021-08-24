Темы дня

Общество / Наука и технологии
24 августа 2021, 14:55

УрФУ выиграл грант на создание образовательных программ в сфере искусственного интеллекта

УрФУ

Общий объем субсидий составит 37 миллионов рублей. Фото: Алексей Кунилов.

Уральский Федеральный университет (УрФУ) выиграл грант Минобрнауки России на разработку образовательных программ по искусственному интеллекту. По 2024 год включительно вузу предоставят на эти цели 37 миллионов рублей субсидий.

В текущем году УрФУ получит грант в размере 22 миллионов рублей, в следующем — 6,1 миллиона рублей, в 2023 — 5,7 миллиона рублей и 3,1 миллиона рублей — в 2024 году.

Из протокола оценки заявок на предоставление в текущем году грантов в форме субсидий из федерального бюджета следует, что средства будут предоставлены организациям на разработку программ бакалавриата и программ магистратуры по профилю «искусственный интеллект». Деньги также могут быть использованы на повышение квалификации педагогических работников вузов в сфере искусственного интеллекта.

Напомним, что в конце прошлого года Президент России Владимир Путин объявил 2021 год Годом науки и технологий.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
24.08.2021, 17:15 / Общество
В Екатеринбурге на автобусном маршруте №58 вводится дополнительная остановка
24.08.2021, 17:03 / Общество
Главный санврач Свердловской области награждён знаком отличия
24.08.2021, 17:01 / Общество
Многодетный отец из Нижнего Тагила выиграл миллион в лотерею
24.08.2021, 16:35 / Общество
Трассу Пермь - Екатеринбург перекрыли в районе горы Волчихи из-за сильного лесного пожара
24.08.2021, 16:19 / Политика
Владимир Путин обсудил с Нарендрой Моди ситуацию в Афганистане