Известный уральский социолог Борис Павлов дал эксклюзивное интервью «Облгазете» накануне своего 80-летия

Вчера коллеги поздравляли Бориса Павлова с 80-летием, а он поздравил себя – на портрете Фото: Галина Соловьёва

Сегодня известный уральский учёный, ведущий научный сотрудник Института экономики Уральского отделения Российской академии наук, автор серьёзных социологических исследований, а также популярных работ и книг Борис Павлов отметил 80-летие. Накануне своего юбилея Борис Сергеевич пообщался с журналистом «ОГ» и рассказал о роли социологии в нашей жизни, а также о том, почему его проверяло КГБ и почему Борис Ельцин приказывал говорить правду.

Родился через два месяца после начала войны. Мой отец, Сергей Петрович, ушёл на фронт, а мама, Лидия Михайловна, со мной, грудным ребёнком, уехала в Оренбуржье, где ей помогли выжить родственники. Вскоре после войны мама умерла, а в десятилетнем возрасте я потерял отца – он был кадровым военным. Так что рос я в семье брата отца, который меня усыновил. Студентом начал подрабатывать на заводе. После вуза получил направление на завод «Уралтрансмаш» в Свердловске, работал инженером-технологом, старшим мастером. Это была хорошая школа жизни.

В социологию занёс счастливый случай. В школе мне нравились литература и математика, и, когда я ушёл с производства на комсомольскую работу, начал сотрудничать с газетами: писал в «На смену!» и в «Вечерний Свердловск». Меня приметил уже известный в то время учёный социолог Лев Коган. Мы встретились, поговорили, и через год я принёс ему результаты большого исследования по рабочим общежитиям. Обычно такую работу делали коллективы, а я справился в одиночку. Когда Лев Наумович посмотрел мой труд, то велел писать заявление в аспирантуру. Через два года я защитил кандидатскую диссертацию.

КГБ меня проверял. Но ничего страшного не случилось, ведь я говорил правду. Наши исследования выявляли значимые проблемы и процессы, которые происходили в семье, в обществе, а также отношение людей к ним. Картина не всегда была благостной. Поэтому за мои данные цеплялись западные СМИ: мол, уральский социолог сказал…

Наши исследования косвенно способствовали свержению Горбачёва. Но прежде всего помогли развенчать его реформы. Было опрошено 300 директоров крупных заводов, 500 начальников цехов, тысячи мастеров и рабочих об их отношении к «перестройке» и прочим инициативам Михаила Горбачёва. Градус недовольства властью был высок. Откровением стали и результаты всесоюзного исследования, выявившего истинную эффективность партийной учёбы и пропаганды – всего 15–20 процентов. Это нанесло удар по партийной системе. В советские годы я был руководителем группы, которая по заданию обкома КПСС измеряла температуру общественных настроений по области. Естественно, приходилось общаться и с Борисом Ельциным, когда он возглавлял обком. Однажды спрашиваю его: «Во время опросов, случается, политику партии и вас матом кроют. Надо об этом писать?» «Надо, – отвечает, – хотя бы в одном экземпляре, который мне на стол кладут». Так что подлинные настроения людей мы знали, и слом партийно-советской системы не стал для нас неожиданностью.

Выявили проблемы населения после аварии на «Маяке». Представленная нами объективная картина помогла властям разработать программу реабилитации населения. Из этого же ряда и исследование последствий катастрофы в 19-м военном городке. С учётом наших выводов было произведено перепрофилирование предприятия. Сейчас создаётся впечатление, что современной власти не нужна правда, не хочет она знать, что думают о ней люди. Но я провожу независимые исследования, так как знаю способ получить информацию, не затрачивая больших средств. Свои работы выкладываю на научных интернет-платформах, и они получают серьёзный резонанс в мире.

Семья – стержень жизни. С супругой Екатериной Ивановной познакомился, когда начал работать у Льва Когана. Она начинала как социолог, хотя по образованию искусствовед. В этом году мы отметили 50 лет семейной жизни. Вы удивитесь, но у меня нет счёта в банке – только карточка, куда поступает зарплата, иногда премии, гранты. Но зато у меня замечательная жена и трое детей – талантливых, трудолюбивых, успешных. Это мой капитал.

Самовоспитание – миф. Чтобы человек состоялся, необходимы хорошие генетика, родители и окружение. Причём гораздо важнее для ребёнка влияние матери, поскольку отец чаще много работает. А мать всегда перед глазами ребёнка: если она трудолюбива, это качество дети впитают, если же вертихвостка, сами понимаете, какой будет результат.

Не будьте рабом желудка. Есть несколько принципов, которых я придерживаюсь, но без фанатизма: ем то, что есть, не переедаю и не ем, если не хочу: мы и детей так же воспитали, никогда не кормили их насильно. Всегда придерживался правила не увлекаться алкоголем, не курить.

Шутить в классе разрешалось только мне. Все посмеются, а потом лучше слушают учителя, усваивают знания. Люблю шутить, это полезно во всех отношениях, только глупцы постоянно серьёзны. Кстати, свадьбу с женой мы сыграли в День смеха. Специально не подгадывали, так получилось. И когда она меня донимает, я всегда напоминаю ей об этом «смешном» обстоятельстве.

Имею 75-летний стаж рыболова. Лучший отдых для меня – рыбалка, поход в лес по грибы, по ягоды. На природе не прохожу мимо необычных корней и веток, так как увлекаюсь корнепластикой: делаю фигурки, композиции, целые картины. Сейчас собираю коллекцию слонов. Прочитал, какое это умное, трудолюбивое животное, понял, что оно на меня похоже. Теперь у друзей и знакомых нет необходимости ломать голову над тем, что мне подарить. Все дарят слонов.

ДОСЬЕ «ОГ» Борис Сергеевич Павлов родился 30 августа 1941 года в Тбилиси. После выпуска из школы поступил в Челябинский политехнический институт, который окончил в 1963 году. Провёл около 400 авторских социологических исследований во многих субъектах СССР, РСФСР, Белорусской, Украинской, Узбекской и Грузинской ССР, в Российской Федерации. Доктор философских наук, профессор, академик Российской академии естествознания. Женат. Дочь Лидия Сентюрина (1964) – ведущий эндокринолог Екатеринбургской городской клинической больницы № 40, к.м.н., сыновья: Сергей (1974) – строитель, предприниматель, Денис (1980) – адвокат.

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