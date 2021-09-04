Премьер-министр РФ расширил список востребованных в экономике профессий

В обновленный список добавлено 55 специальностей и 35 профессий. Фото: Владимир Мартьянов

Глава Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования. В него теперь вошли профессии, необходимые для модернизации и технологического развития экономики страны.

Из сообщения кабмина следует, что список дополнен 55 специальностями и 35 профессиями. В их числе: робототехника, логистика, медицина, сельское хозяйство, строительство, туризм, социальная сферы и сферы обслуживания.

Также были добавлены специальности: «Дошкольное образование», «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Агрономия», «Аддитивные технологии», «Гостиничное дело», "Эксплуатация беспилотных авиационных систем», «Уравление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома». В числе профессий - «Графический дизайнер», «Дефектоскопист», «Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства», "Мастер растениеводства», «Мастер общестроительных работ», «Лепщик-модельщик архитектурных деталей».

Получив одну из таких специальностей, люди могут претендовать на правительственные стипендии. Эти выплаты каждый год будут начисляться за достижения в учебной, научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности. Победители получают до 4 тыс. рублей ежемесячно. Всего предусмотрено 5 тыс. стипендий на каждый учебный год.

Напомним, что в Екатеринбурге иногородним студентам в этом учебном году будет непросто разместиться: заселять в общежития УрФУ непривитых от COVID-19 будут в последнюю очередь.