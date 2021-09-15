Топ-3 плюсов и минусов сотовой связи

Благодаря сотовой связи больным коронавирусом стало проще получать медицинские консультации, когда врачей на всех просто не хватает Фото: Алексей Кунилов

С того дня, когда в сентябре мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак сделал первый в России звонок по сотовому телефону, прошло 30 лет. Сегодня мобильник есть у всех, однако мы видим не только плюсы, но и минусы обладания ими. «Облгазета» выяснила – какие.

Плюсы

Всегда на связи

– Движущей силой развития любой технологии является мечта, – говорит кандидат технических наук, доцент Института радиоэлектроники и информационных технологий Уральского федерального университета Иван Малыгин. – Одна из них – быть на связи с родными, друзьями, коллегами и не зависеть от расстояния… Помните, как раньше мы бегали на переговорный пункт, чтобы позвонить из Свердловска в Ленинград, кричали в трубку, так как слышимость была плохая. Или сидели дома у стационарного аппарата, ожидая, пока оператор соединит нас с далёким городом. Сейчас телефон всегда в кармане, и в любой момент можно связаться, с кем нужно.

Сотовая связь избавила нас и от паники в чрезвычайных ситуациях. Позвонил, узнал, что с родными и близкими всё хорошо – успокоился.

Палочка-выручалочка

Мобильная сеть раскинулась по всей стране, и звонок на телефоны экстренных служб можно сделать из самого глухого уголка.

– Каждый участковый уполномоченный полиции имеет служебный сотовый телефон, что позволяет гражданам быстро с ним связаться, – говорит руководитель пресс-службы главного управления МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. – Часто в дежурную часть звонят с сотовых очевидцы преступлений, водители сообщают о ДТП.

По сотовому можно и заблудившегося в лесу грибника найти, и засечь скрывающегося от полиции преступника.

– Современный смартфон позволяет потерявшемуся определить своё местоположение и сообщить его спасателям, – подчеркнули в пресс-службе управления МЧС России по Свердловской области. – И вообще, координаты сотового можно установить относительно точно без участия владельца, сузив тем самым район поиска.

Также сотовая связь выручает доступом ко многим сервисам – банкам, госуслугам, так что практически не надо никуда ходить.

Всё под контролем

Сотовая связь позволяет родителям проследить за ребёнком, узнать, где он находится, чем занят, а также поддерживать контакт с воспитателем в детсаду, с учителем в школе.

– В России около 90 миллионов телефонов. В среднем россиянин использует смартфон более шести часов в день, и при этом пользователи сотовых телефонов стремительно молодеют, – подчёркивает кандидат психологических наук, доцент кафедры педагогики и психологии образования УрФУ Рустам Муслумов. – Психологи рекомендуют покупку мобильника с шести лет, но практика показывает, что свой телефон или смарт-часы у детей появляются в четыре-пять лет, а пользователем гаджета ребёнок становится ещё раньше.

Благодаря сотовой связи в пандемию коронавируса врачи смогли дистанционно наблюдать и консультировать больных, которые лечились амбулаторно. Например, автору этих строк участковый терапевт звонила через день, интересовалась самочувствием.

Благодаря сотовой связи значительно расширились рабочие коммуникации. Руководитель может в любой момент связаться с подчиненным, а сотрудник – посоветоваться с коллегами.

Минусы

На коротком поводке

Наличие сотового делает человека слишком доступным: вам звонят из банка и магазинов, навязывают кредиты, товары, услуги.

– Приватного пространства и времени практически не осталось, – говорит главный внештатный специалист по психотерапии министерства здравоохранения Свердловской области Михаил Перцель. – Всегда и везде вас достанут, причём совершенно чужие люди, оторвут вас от дела, прервут дружескую беседу.

Возможность постоянно общаться по телефону, как ни странно, отрицательно сказывается на коммуникации.

– Многие учителя начальных классов отмечают, что если раньше ребёнок активно бегал на переменах, то сейчас он сидит в телефоне, – говорит Рустам Муслумов. – Зачастую дети и молодые люди сидят рядом друг с другом, но не разговаривают, а общаются с помощью телефона. Благодаря виртуальной связи, человек как будто никогда не остаётся один, при этом очень остро чувствует одиночество. Важно научиться пользоваться сотовой связью как инструментом, но не подчинять себя ей.

Орудие обмана

Сотовую связь активно используют мошенники. С помощью телефонов они обманывают людей, отнимают деньги. При этом зачастую преступным бизнесом занимаются лица, отбывающие наказание в колонии.

– Насколько я знаю, сотовые телефоны в местах лишения свободы запрещены. Однако они туда попадают. Так что это не техническая проблема, а социальная, – говорит Иван Малыгин. – Любая проблема решается научными методами, и если будет поставлена задача пресечь телефонное мошенничество, техническое решение будет найдено.

Всё популярнее, по словам Рустама Муслумова, становится феномен кибербуллинга, когда дети получают оскорбительные сообщения и сами их отправляют. Исследования показывают, что жертвами этого явления становится каждый пятый ребёнок.

Человек буквально изнашивается

Если корпоративный сотовый не выключается после рабочего дня, то, по сути, вы остаётесь на работе. И это серьёзная проблема.

– Реальная коммуникация более человечна, это целая культура взаимодействия, – подчёркивает Рустам Муслумов. – Работа через электронные средства связи сводит человека к функции автомата. Не зря наиболее высокие показатели выгорания наблюдаются у сотрудников колл-центров. До двухсот коротких диалогов в день, внешний контроль и жёсткая регламентация выматывают человека.