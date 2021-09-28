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Общество / Наука и технологии
28 сентября 2021, 09:02

Правительство РФ утвердлило предустановку поисковика "Яндекса" на гаджеты

Телеоны вруках

При этом у пользователей при первом запуске гаджета по-прежнему будет выбор, отечественный поисковик будет одним из вариантов. Фото: Алексей Кунилов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое определяет поисковик "Яндекса" в качестве приложения для предустановки по умолчанию на продаваемых в стране гаджетах. Документ вступит в силу с 1 января 2022 года. 

Он вносит изменения в распоряжение, принятое 31 июля, с перечнем российских программ для предустановки на отдельных видах технически сложных товаров.

"Утвердить поисковую систему "Яндекс", оператором которой является общество с ограниченной ответственностью "Яндекс"... используемой без дополнительных настроек (по умолчанию)", - говорится в документе, опубликованном на интернет-портале правовой информации.

Кроме того, перечень обязательных для предустановки программ на стационарные и портативные компьютеры и системные блоки, имеющие операционную систему, дополнен "Яндекс.Браузером" и Kaspersky Internet Security.

В самом "Яндексе" и в Минцифры РФ уже уточнили, что "Яндекс", выиграл конкурс и стал российской поисковой системой, которая должна использоваться на гаджетах в 2022 году. У пользователей при первом запуске устройства по-прежнему будет выбор, упомянутый поисковик будет одним из вариантов.

Ранее кабмин РФ утвердил список отечественных программ, которые должны устанавливаться на продаваемые в России гаджеты. В частности, согласно перечню, на мобильных устройствах под управлением iOS и Android должны быть следующие приложения: "Яндекс.Браузер", поисковик "Яндекс", "Яндекс.Карты", "Яндекс.Диск", голосовой ассистент "Маруся", соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", "Почта Mail.ru", "Новости Mail.ru", мессенджер ICQ, "Госуслуги" и MirPay.

Областная газета Свердловской области

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