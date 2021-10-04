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4 октября 2021, 14:43

Объявлены лауреаты Нобелевской премии 2021 года по физиологии и медицине

Победители премии

Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян изучали реакции организмов на температуру и прикосновения. Фото: скрин из Twitter Нобелевской премии

В Швеции началась Нобелевская неделя. Сегодня объявлены победителей Нобелевской премии 2021 года по физиологии и медицине. Ими стали американский физиолог Дэвид Джулиус и армяно-американский молекулярный биолог Ардем Патапутян.

Как сообщили в официальном твиттер-аккаунте премии, они были награждены за изучение реакций организмов на температуру и прикосновения. Во время изучения они открыли осязательные и терморецепторы.

Новаторские открытия каналов TRPV1, TRPM8 и пьезоканалов лауреатами Нобелевской премии этого года дают возможность понять, как тепло, холод и механическая сила могут инициировать нервные импульсы, которые позволяют организму воспринимать окружающий мир и адаптироваться к нему.

Дэвид Джулиус использовал капсаицин, едкое соединение из перца чили, вызывающее ощущение жжения, для идентификации датчика в нервных окончаниях кожи, который реагирует на тепло.

Ардем Патапутян использовал клетки, чувствительные к давлению, для открытия нового класса датчиков, которые реагируют на механические раздражители в коже и внутренних органах.

Текущие исследования, основанные на этих открытиях, направлены на выяснение функций  рецепторов в различных физиологических процессах. Эти знания используются для разработки методов лечения целого ряда заболеваний, включая хроническую боль.

Напомним, в прошлом году Нобелевскую премию по физиологии и медицины присудили Харви Алтеру, Майклу Хоутону и Чарльзу Райсу за открытие вируса гепатита С.

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Вручение Нобелевских премий
Лауреаты самой престижной научной премии мира

Областная газета Свердловской области

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