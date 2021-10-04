Сбой произошёл в работе Facebook, Instagram и WhatsApp

Сбои в работе приложений фиксируются по всему миру. Фото: Алексей Кунилов

Пользователи в России сообщают о сбоях в работе приложений Facebook, Instagram и WhatsApp. На данный момент соцсети не загружаются или через них невозможно отправить сообщения.

Facebook не открывается, у Instagram не обновляется лента, а по WhatsApp не отправляются и не приходят сообщения. Соцсети не грузятся ни с телефона, ни с компьютера.

По данным сервиса Downdetector, сбои фиксируют также пользователи в европейских странах, в Азии, в Северной и Южной Америке. Проблемы начались примерно с 20:30.

"Мы знаем, что у некоторых людей возникают проблемы с доступом к нашим приложениям и продуктам. Мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее всё восстановить, и приносим извинения за неудобства", - говорится в сообщении на странице Facebook в Twitter. Аналогичные заявление сделаны там же на официальных страницах WhatsApp и Instagram (все три соцсети принадлежат американской компании Facebook), представители соцсетей пообещали информировать пользователей о происходящем.

Причины сбоя не называются.