Сбой в работе Facebook, Instagram и и WhatsApp длился около 7 часов

Причины сбоя не называются. Фото: Владимир Мартьянов

Для пользователей, в том числе в России, Facebook, Instagram и и WhatsApp были недоступны примерно с 20:30 до 3:35. Около семи часов соцсети не загружались, через них невозможно было отправить сообщения.

В это время представители соцсетей информировали пользователей через свои страницы на Twitter. Так, три часа на странице Facebook в этой соцсети появилось сообщение о восстановлении доступа к приложениям.

"Огромному количеству людей и компаний по всему миру, которые зависят от нас: мы сожалеем. Мы долго работали над восстановлением доступа к нашим приложениям и сервисам и рады сообщить, что они снова возвращаются в онлайн", - говорилось в сообщении. Аналогичные заявление сделаны там же на официальных страницах WhatsApp и Instagram (все три соцсети принадлежат американской компании Facebook).

Уже после этого основатель Facebook Марк Цукерберг на своей станице в этой соцсети извинился перед пользователями. "Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger возвращаются в онлайн-режиме. Извините за срыв сегодня. Я знаю, насколько вы полагаетесь на наши услуги, чтобы оставаться на связи с людьми, которые вам дороги", - написал Марк Цукербер.

Facebook, Instagram, WhatsApp and Messenger are coming back online now. Sorry for the disruption today -- I know how much you rely on our services to stay connected with the people you care about. Posted by Mark Zuckerberg on Monday, October 4, 2021

О полном восстановлении WhatsApp гендиректор одноимённой компании Уилл Кэткарт объявил на своей странице в Twitter только 6:40. Официальные причины сбоя не называются.

По данным сервиса Downdetector, сбои фиксировали пользователи в европейских странах, в Азии, в Северной и Южной Америке, в России. После 4:00 отчёты о сбоях в соцсетях перестали поступать. При этом во время масштабного сбоя у Facebook сервис зафиксировал сбои и в работе российской социальной сети "ВКонтакте".

Этой ночь последовала реакция от России. Так, представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своём телеграм-канале о том, что ситуация со сбоем в работе Facebook является ответом на вопрос о том, нужны ли России собственные платформы.

Фото: Downdetector