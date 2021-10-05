Нобелевскую премию в области физики получили Сюкуро Манабе, Клаус Хассельманн и Джорджо Паризи за изучение климата и сложных систем

Фото: скрин из Twitter Нобелевской премии

В Швеции проходит Нобелевская неделя. Сегодня объявлены победителей Нобелевской премии 2021 года по физике. Ими стали Сюкуро Манабе, Клаус Хассельманн и Джорджо Паризи.

Как сообщили в официальном твиттер-аккаунте премии, они были награждены “за новаторский вклад в понимание сложных физических систем”. Учёные разработали новые методы описания сложных систем и прогнозирования их долгосрочного поведения. Одной из сложных систем, имеющих жизненно важное значение для человечества, является климат Земли. Они заложили основу знаний о климате Земли и о том, как человечество влияет на него, а также произвели революцию в теории неупорядоченных материалов и случайных процессов.

Сюкуро Манабе и Клаус Хассельманн совместно получили половину премии по физике 2021 года за физическое моделирование климата Земли, количественную оценку изменчивости и надёжное прогнозирование глобального потепления.

Джорджо Паризи был удостоен половины Нобелевской премии по физике 2021 года за открытие взаимодействия беспорядка и колебаний в физических системах от атомного до планетарного масштабов.

Напомним, в прошлом году лауреатами Нобелевской премии в области физики стали три исследователя чёрных дыр. Награду присудили американцу Андреа Гезу, британцу Роджеру Пенроузу и немцу Рейнхарду Генцелю.

Объявление победителей Нобелевской премии в этом году стартовало 4 октября. Накануне были озвучены лауреаты по физиологии и медицине. Ими стали американский физиолог Дэвид Джулиус и армяно-американский молекулярный биолог Ардем Патапутян. Они открыли новые осязательные и терморецепторы.