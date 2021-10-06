Нобелевскую премию по химии получили разработчики асимметричного органокатализа

Они получили Нобелевскую премию по химии. Фото: скрин из Twitter Нобелевской премии

Стали известны имена лауреатов Нобелевской премии 2021 года в области химии. Награду получили исследователи асимметричного органокатализа Бенджамин Лист и Дэвид МакМиллан.

Как сообщили в официальном твиттер-аккаунте премии, Бенджамин Лист и Дэвид МакМиллан были награждены за разработку нового и оригинального инструмента для построения молекул: органокатализа. Его использование включает исследования в области новых фармацевтических препаратов, а также помогло сделать химию более экологичной. Его можно применять где угодно - от создания новых фармацевтических препаратов до молекул, способных улавливать свет в солнечных батареях.

Исследователи долгое время считали, что существуют только два типа доступных катализаторов: металлы и ферменты. Независимо друг от друга лауреаты Нобелевской премии Бенджамин Лист и Дэвид Макмиллан разработали третий тип – асимметричный органокатализ, который основан на небольших органических молекулах.

Бенджамин Лист, удостоенный премии по химии, задался вопросом, действительно ли для получения катализатора требуется целый фермент. Он проверил, может ли аминокислота под названием пролин катализировать химическую реакцию. Результат подтвердился.

Лауреат Дэвид Макмиллан работал с металлами-катализаторами, которые легко разрушались влагой. Он хотел разработать более прочный тип катализатора с использованием простых органических молекул. Так появился асимметричный катализатор.

Напомним, в прошлом году лауреатами Нобелевской премии в области химии стали разработчики метода редактирования генома CRISPR/Cas9 Эммануэль Шарпантье и Дженнифер Дудна.

Объявление победителей Нобелевской премии в этом году стартовало 4 октября. В понедельник были озвучены лауреаты по физиологии и медицине. Ими стали американский физиолог Дэвид Джулиус и армяно-американский молекулярный биолог Ардем Патапутян. Они открыли новые осязательные и терморецепторы.

Накануне озвучили имена лауреатов Нобелевской премии 2021 года по физике. Ими стали Сюкуро Манабе, Клаус Хассельманн и Джорджо Паризи. Их наградили за открытия в области климата и сложных систем.