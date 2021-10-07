Нобелевскую премию по литературе вручили писателю из Танзании

Писатель из Танзании получил Нобелевскую премию по литературе. Фото: скрин из Twitter Нобелевской премии

Названо имя лауреата Нобелевской премии 2021 года в области литературы. Награду получил писатель из Танзании Абдулразак Гурне.

Как сообщили в официальном твиттер-аккаунте премии, его наградили “за бескомпромиссное и сострадательное проникновение в последствия колониализма и судьбу беженца в пропасти между культурами и континентами”.

Четвёртый роман лауреата премии по литературе 2021 года Абдулразака Гурны "Рай" (1994) был написан после его исследовательской поездки в Восточную Африку примерно в 1990 году. Это рассказ о взрослении и печальная история любви, в которой сталкиваются разные миры и системы убеждений.

Абдулразак Гурна опубликовал десять романов и несколько рассказов. Тема дезорганизации беженцев проходит через всю его работу. Он начал писать в 21 год, и хотя суахили был его родным языком, английский стал его литературным инструментом.

Лауреат Нобелевской премии Абдулразак Гурна родился в 1948 году и вырос на острове Занзибар, но приехал в Англию в качестве беженца в конце 1960-х годов. До своей недавней отставки он был профессором английского языка и постколониальной литературы в Университете Кента, Великобритания.

Напомним, в прошлом году Нобелевскую премию по литературе присудили американской поэтессе Луизе Глюк.

Объявление победителей Нобелевской премии в этом году стартовало 4 октября. В понедельник были озвучены лауреаты по физиологии и медицине. Ими стали американский физиолог Дэвид Джулиус и армяно-американский молекулярный биолог Ардем Патапутян. Они открыли новые осязательные и терморецепторы. Также уже озвучили имена лауреатов Нобелевской премии 2021 года по физике. Ими стали Сюкуро Манабе, Клаус Хассельманн и Джорджо Паризи. Их наградили за открытия в области климата и сложных систем. Накануне стало известно, что Нобелевскую премию по химии вручили Бенджамину Листу и Дэвиду МакМиллану за открытие нового метода синтеза молекул.