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Общество / Наука и технологии
11 октября 2021, 15:11

Названы имена лауреатов Нобелевской премии по экономике 2021 года

Лауреаты Нобелевской премии

Победителями стали американцы Дэвид Кард, Джошуа Д. Ангрист и Гвидо В. Имбенс. Фото: twitter Нобелевской премии.

Стали известны имена лауреатов Премии Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля 2021 года. Победителями стали американцы Дэвид Кард, Джошуа Д. Ангрист и Гвидо В. Имбенс.

Дэвид Кард удостоился премии "за эмпирический вклад в экономику труда". Джошуа Д. Ангрист и Гвидо В. Имбенс получили награду "за методологический вклад в анализ причинно-следственных связей".

Напомним, в прошлом году Нобелевскую премию по экономике получили американцы Пол Р. Милгром и Роберт Б. Уилсон. Учёным Стэнфордского университета присудили награду "за усовершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов".

Нобелевская неделя в этом году стартовала 4 октября. Уже известны лауреаты по физиологии и медицине. Ими стали американский физиолог Дэвид Джулиус и армяно-американский молекулярный биолог Ардем Патапутян. Они открыли новые осязательные и терморецепторы. Нобелевскую премию по физике получили Сюкуро Манабе, Клаус Хассельманн и Джорджо Паризи за открытия в области климата и сложных систем, по химии - Бенджамин Лист и Дэвид МакМиллан за открытие нового метода синтеза молекул, по литературе награду получил писатель из Танзании Абдулразак Гурне. Нобелевской премии мира удостоились российский журналист, главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов и филиппино-американский журналист и писатель Мария Ресса "за усилия по сохранению свободы слова".

Областная газета Свердловской области

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