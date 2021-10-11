Названы имена лауреатов Нобелевской премии по экономике 2021 года

Стали известны имена лауреатов Премии Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля 2021 года. Победителями стали американцы Дэвид Кард, Джошуа Д. Ангрист и Гвидо В. Имбенс.
Дэвид Кард удостоился премии "за эмпирический вклад в экономику труда". Джошуа Д. Ангрист и Гвидо В. Имбенс получили награду "за методологический вклад в анализ причинно-следственных связей".
Напомним, в прошлом году Нобелевскую премию по экономике получили американцы Пол Р. Милгром и Роберт Б. Уилсон. Учёным Стэнфордского университета присудили награду "за усовершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов".
Нобелевская неделя в этом году стартовала 4 октября. Уже известны лауреаты по физиологии и медицине. Ими стали американский физиолог Дэвид Джулиус и армяно-американский молекулярный биолог Ардем Патапутян. Они открыли новые осязательные и терморецепторы. Нобелевскую премию по физике получили Сюкуро Манабе, Клаус Хассельманн и Джорджо Паризи за открытия в области климата и сложных систем, по химии - Бенджамин Лист и Дэвид МакМиллан за открытие нового метода синтеза молекул, по литературе награду получил писатель из Танзании Абдулразак Гурне. Нобелевской премии мира удостоились российский журналист, главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов и филиппино-американский журналист и писатель Мария Ресса "за усилия по сохранению свободы слова".