Названы имена лауреатов Нобелевской премии по экономике 2021 года

Победителями стали американцы Дэвид Кард, Джошуа Д. Ангрист и Гвидо В. Имбенс. Фото: twitter Нобелевской премии.

Стали известны имена лауреатов Премии Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля 2021 года. Победителями стали американцы Дэвид Кард, Джошуа Д. Ангрист и Гвидо В. Имбенс.

Дэвид Кард удостоился премии "за эмпирический вклад в экономику труда". Джошуа Д. Ангрист и Гвидо В. Имбенс получили награду "за методологический вклад в анализ причинно-следственных связей".

Напомним, в прошлом году Нобелевскую премию по экономике получили американцы Пол Р. Милгром и Роберт Б. Уилсон. Учёным Стэнфордского университета присудили награду "за усовершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов".