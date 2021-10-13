Свердловские учёные нашли кости животных возрастом около 1,8 миллиона лет

Зубы на челюсти гигантской гиены сохранились очень хорошо. Фото: кадр из трансляции пресс-конференции ТАСС.

Учёные из Свердловской области этим летом выезжали на раскопки в разные регионы страны. В Крыму они нашли кости животных возрастом около 1,8 миллиона лет.

В крымской пещере Таврида участники экспедиции нашли кости древних животных. Об этом рассказал доцент кафедры теории и истории международных отношений УрФУ Антон Кочнев. Самые яркие экспонаты - фрагмент черепа этрусского медведя и челюсти гигантской гиены.

"Очень хороший экземпляр, с очень хорошими зубками. Со следами стирания на этих зубах. Возраст костей - 1,5–1,8 миллиона лет, ранний плейстоцен", - рассказал Антон Кочнев про челюсть гиены.

Череп этрусского медведя тоже был найден в хорошем состоянии. Это животное является предком всех бурых и пещерных медведей.

В пещере Прокошева в Пермском крае палеонтологи обнаружили 15 черепов большого пещерного медведя. Кроме того, ученые собрали более 300 экземпляров ребер, позвонков, целых трубчатых и других костей древних медведей. Уникальный материал удалось собрать благодаря тому, что пещера оказалась единственным на Урале «кладбищем» пещерных медведей, куда не ступала нога человека.

Напомним, в мае в Северной пещере на реке Вижай, которая находится в Свердловской области, были найдены кости древних бурых медведей. Животные жили в ней минимум 11,7 тысячи лет назад.