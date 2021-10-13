Аналитика МТС: продажи смартфонов в России в третьем квартале 2021 года

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ПАО «МТС», ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, проанализировала продажи смартфонов в России в третьем квартале 2021 года. По оценке аналитиков МТС, продажи гаджетов в июле-сентябре 2021 года составили 192 миллиарда рублей, что на 24% больше чем за аналогичный период прошлого года. В третьем квартале 2021 года в России было продано 8,4 миллионов смартфонов. В натуральном выражении российский рынок сократился на 4% — на сокращение повлияло снижение спроса на устройства Huawei и Honor, а также смещение спроса в премиальный сегмент гаджетов. Средняя стоимость купленных девайсов выросла на 29% до 23 000 рублей.

Рынок бюджетных смартфонов в России стремительно сокращается. В третьем квартале 2021 года количество проданных гаджетов начального уровня стоимостью до 5000 рублей снизилось на 47%, а девайсы в ценовой категории от 5000 до 10 000 рублей стали покупать на 29% реже. Одновременно с этим растёт спрос на премиальные модели — в июле-сентябре количество купленных смартфонов дороже 40 000 рублей выросло в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Доля гаджетов, приобретённых в кредит в России в 2021 году, увеличилась на 2,2 процентных пункта до 35,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя стоимость кредитных устройств выросла на 31% до 36 700 рублей. Около 65% кредитных смартфонов оформляют молодые люди в возрасте до 30 лет. Самый популярный гаджет, оформленный в рассрочку — iPhone 11 128 ГБ.

На популярность финансовых инструментов частично влияет популярность блогинга. По данным Big Data МТС, исходящий трафик в популярных соцсетях, таких как Tik Tok, Instagram и YouTube за первые девять месяцев 2021 года вырос на 60% по сравнению с январем-сентябрем 2020 года. В России стремительно увеличивается количество блогеров и пользователей, которые на активно ведут свои аккаунты, постоянно загружая фото и видео. Для создания качественного контента требуется смартфон с хорошей камерой, поэтому большинство молодых людей, стремящихся стать блогерами, покупают iPhone. При отсутствии нужной суммы денег потребители выбирают рассрочки, помогающие за небольшой ежемесячный платёж получить гаджет.

По подсчётам аналитиков МТС, в Москве доля кредитных смартфонов на 5,8 п.п меньше среднероссийских показателей — 29,8%. Жители столицы оформляли в рассрочку гаджеты со средней стоимостью 54 200 рублей — это максимальный показатель в России. В Санкт-Петербурге доля купленных устройств в кредит составила 33,7%, а средняя стоимость — 45 500 рублей.

Чаще всего смартфоны покупают в кредит в Элисте и Астрахани, где доля кредитных устройств составила 47,6% и 45,8% соответственно. В ТОП-5 городов с наибольшим количеством кредитных гаджетов вошли Кызыл — 44,8%, Сургут — 43,3% и Сочи — 42,2%.

Наименьшим спросом финансовые инструменты пользуются в Анадыре и Петрозаводске — 21,6% и 26,3% соответственно. В ТОП-5 городов с наиболее низкой долей кредитных смартфонов входят Мурманск — 27,7%, Норильск — 28,3% и Магадан — 28,5%.

Самые недорогие смартфоны оформляют в кредит в Горно-Алтайске. Средняя стоимость гаджетов в столице Республики Алтай составляет 25 100 рублей. Также в ТОП-5 городов с наименьшим средним чеком в кредит попали Чита — 27 100 рублей, Барнаул — 30 500 рублей, Оренбург — 30 600 рублей и Пенза — 31 000 рублей.

Помимо Москвы, самые дорогие смартфоны покупают в кредит в Магадане — 52 900 рублей, Сочи — 48 900 рублей, Якутске — 47 800 рублей и Новом Уренгое — 46 900 рублей.

Самые популярные гаджеты, приобретаемые в рассрочку или кредит:

Apple iPhone 11 128 ГБ

Apple iPhone 11 64 ГБ

Apple iPhone 12 128 ГБ

Apple iPhone XR 64 ГБ

Xiaomi Redmi 9 64 ГБ