ТОР – убийца коронавируса или…

Рис.: Максим Смагин

В начале октября заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Шпак сделал сенсационное заявление об успешном испытании аппарата, на расстоянии обеспечивающего защиту от заражения коронавирусом. Действительно ли прибор обладает такими свойствами или это спекуляция на острой теме, разбиралась «ОГ».

Не имеет аналогов

Победоносное сообщение прозвучало не где-нибудь, а на международном форуме «Микроэлектроника 2021», где собрались представители науки, производства и бизнеса, занятые в высокотехнологичных отраслях. Именно им Василий Шпак и доложил, что Росздравнадзор зарегистрировал в качестве медицинского изделия аппарат дистанционного электромагнитного подавления вирусов ТОР российской разработки. И добавил, что прибор не имеет аналогов в мире.

Собравшаяся на форуме публика на сообщение отреагировала сдержанно, но когда новость растиражировали СМИ, поднялся девятибалльный дискуссионный шторм. Соцсети и интернет-издания запестрели противоречивыми высказываниями: «Это прорыв отечественной науки!», «Нам впаривают очередную пустышку!», «Господин Шпак, пропагандируя сомнительные изобретения, идёт по стопам своего однофамильца из известной комедии Гайдая»…

Включились в дискуссию и крупные учёные. «Мой диагноз – типичная жужжалка из анекдота…» – написал на своей страничке в Живом Журнале / LiveGournal бывший советский, а ныне американский учёный Сергей Лопатников. Весьма недвусмысленно высказался в «Фейсбуке» вице-президент Российской академии наук Алексей Хохлов: «В ближайшее время у комиссии РАН по борьбе с лженаукой может прибавиться работы».

Так что же всё-таки вышло из недр концерна «Гранит», специализирующегося на выпуске радиоэлектронного оборудования?

Что это за штука

Журналисту «Облгазеты» удалось воочию увидеть чудо-прибор ТОР, выслушать объяснения его разработчиков и производителей и задать им вопросы. Такую возможность предоставил Альянс руководителей региональных СМИ России (АРС-пресс), организовавший пресс-конференцию в Москве.

Выглядит ТОР аскетично. Обыкновенный продолговатый металлический ящик. На передней панели – окошечко, чуть правее – индикаторы с надписями «Работа» и «Вентиляция». Внутренняя начинка – секрет фирмы. Весит прибор 8,5 килограмма, устанавливается на треноге либо крепится к стене. Включается в обычную розетку.

– ТОР представляет собой аппарат дистанционного электромагнитного подавления вирусов, – объяснил представителям СМИ руководитель научного центра концерна «Гранит» Игорь Турканов. – Дальность воздействия превышает 230 метров, а площадь покрытия – десять тысяч квадратных метров. Поэтому применять его можно как в помещениях, так и на открытом воздухе. Поскольку электромагнитные волны не знают преград, ТОР можно устанавливать как внутри зданий, так и снаружи.

По словам разработчиков, «убийцу вирусов» можно использовать в общественном транспорте, в офисах и на предприятиях, в аэропортах и на вокзалах, в учреждениях образования и культуры, в ресторанах и на стадионах. А модификация ТОР-М обеспечит индивидуальную защиту: этот аппаратик в виде вставки в браслет можно носить на руке.

– Вот так он выглядит, – представитель «Гранита» Наталья Лымарь достаёт из браслета круглую штучку, напоминающую «умные часы», и демонстрирует журналистам. – Я приобрела один аппарат на всю семью, носим его по очереди, так как для профилактики достаточно 15 минут в день.

Как это работает

– Нашим специалистам удалось выделить электромагнитный спектр возбудителя COVID-19 и преобразовать его так, чтобы нейтрализовать исходный. Мы назвали итоговое воздействие аппарата ТОР термином «зашумление»: создаётся прицельное, не затрагивающее другие частотные эшелоны электромагнитное поле, – объясняет принцип действия прибора акционер «Гранита» Елена Бондарчук. – Основная задача вируса – размножение, но под воздействием прибора этот процесс замедляется. Таким образом, иммунитет, даже ослабленный, получает время, за которое успевает самостоятельно справиться с болезнью.

Честно говоря, эти объяснения мало что прояснили, скорее, породили недоумение. Что это за электромагнитный спектр? Как прибор вычленяет из обилия заразы именно коронавирус? Каким образом он перенастраивается на борьбу с новыми штаммами, как заявляют разработчики? И так далее. В недоумении, как оказалось, не только мало сведущие в законах физики журналисты. Многие учёные говорят о том, что сам по себе патоген никакого электромагнитного излучения не даёт, так что и «зашумлять» ТОРу нечего. «Формулировка о «спектре, излучаемом вирусом ковида» – это тяжёлый антинаучный бред», – не стесняясь в выражениях, заключает Сергей Лопатников.

Вообще-то, поначалу, осенью прошлого года, ТОР был зарегистрирован Роспотребнадзором в качестве прибора для очистки воздуха. И лишь в сентябре 2021 года было получено регистрационное удостоверение на медицинское изделие «Аппарат неинвазивной электромагнитной терапии ТОР». Про COVID-19 ни в одном из документов ничего не говорится. На каком же основании разработчики утверждают, что ТОР борется с коронавирусом? Как они пояснили, на основании испытаний прибора, которые проводились в клинике Самарского государственного медицинского университета.

– В этих испытаниях приняли участие 236 человек со средней и среднетяжёлой степенью заболевания, – рассказывает Игорь Труканов. – Через четыре дня дистанционного воздействия аппарата по два часа в сутки 87 процентов госпитализированных пациентов избавились от возбудителя опасного заболевания, а через две недели – 98,7 процента. Это было подтверждено отрицательными результатами ПЦР-тестов.

Но можно ли считать такие испытания чистыми? Ведь на больных не только ТОР воздействовал – их лечили по утверждённым российским Минздравом протоколам, применяя весь спектр препаратов и процедур. Критики справедливо отмечают, что результаты доклинических и клинических испытаний аппарата ТОР в рецензируемых журналах не опубликованы. А ту информацию, что разместил на своём сайте концерн «Гранит», нельзя считать научно доказанной.

Представители концерна «Гранит» (в центре слева направо Игорь Турканов и Елена Бондарчук) объясняют, как ТОР борется с ковидом. Фото: Предоставлено АРС-пресс

Верить? Не верить?

Нынче модно подчеркивать, что современные разработки базируются на исследованиях советской науки. Это как бы повышает их авторитет. Елена Бондарчук тоже отметила, что создатели ТОРа опирались на базовые принципы электромагнитной терапии прославленного академика Николая Девяткова. Эта ссылка вызвала неоднозначную реакцию. Сразу вспомнилась пресловутая «кремлёвская таблетка», которую якобы создавали в секретных советских лабораториях исключительно для членов политбюро ЦК КПСС и космонавтов, и которая на поверку оказалась дорогостоящей пустышкой. Однако Николай Девятков и возглавляемые им научные коллективы действительно разрабатывали и выпускали медицинское оборудование для диагностики и лечения тяжелейших заболеваний.

– Под руководством Николая Дмитриевича Девяткова проводились исследования влияния сверхслабых электромагнитных полей на организм человека, – объясняет доктор физико-математических наук, профессор, заведующий отделом математического моделирования нелинейных процессов Института прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН Георгий Малинецкий. – Учёным удалось найти эффективный способ борьбы со многими болезнями. Результаты оказались настолько значимыми, что коллективу была присуждена Государственная премия. Был разработан ряд приборов, которые получили широкое внедрение в медицине. К сожалению, многое сделанное нашими советскими учёными забылось, но благодаря современным исследованиям научного центра концерна «Гранит» выяснилось, что этот инструмент годится и для борьбы с COVID-19.

Георгий Малинецкий обвинил своих коллег, которые огульно отрицают возможности ТОРа в борьбе с коронавирусом, и РАН в целом в косности. По его мнению, нужно не отмахиваться от всего нового, а изучать и поддерживать всё полезное. Что ж, с этим не поспоришь. Разработка «Гранита» нуждается в углублённом, всестороннем исследовании. Возможно, это действительно прорывное открытие, способное одолеть смертоносный коронавирус. Но, возможно, и очередная спекуляция, желание нажиться на страхах людей. «Я думаю, все, кто знает, как в СССР добывались справки о внедрении, догадаются, как с этим обстоит дело в России, тем более что речь, похоже, идёт о многомиллионном контракте», – саркастически замечает Сергей Лопатников.

Между тем аппарат ТОР, как сообщила Елена Бондарчук, запущен в серийное производство. Его стоимость составляет 3,6 млн рублей, но прибор можно взять в лизинг, хотя и в этом случае цена будет немаленькой. Индивидуальный ТОР-М выпускается в корпусе из янтаря и пластмассы, первый стоит около 86 тысяч рублей, второй – 36 тысяч. Но прежде чем тратить деньги, нужно выяснить, стоит ли оно того.

СПРАВКА «ОГ» Концерн «Гранит» создан в 2005 году, является акционерным обществом. Занимается разработкой и производством телекоммуникационного оборудования и информационно-управляющих систем, средств криптографической защиты для федеральных органов исполнительной власти. В числе его заказчиков ФСБ, Министерство обороны, МВД, Росгвардия, Росатом. Ведущими акционерами являются Олег Овчинников (он же гендиректор) и Елена Бондарчук.

Так выглядит убийца коронавируса. Фото: Предоставлено АРС-пресс

Опубликовано в №197 от 22.10.2021