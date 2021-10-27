Ужма и карасан: какие слова кольских поморов войдут в словари после экспедиции УрФУ?

По итогам топонимических экспедиций уральские учёные написали несколько словарей. Фото: Алексей Кунилов

В минувшее воскресенье в историко-этнографическом парке «Земля предков» под Верхней Пышмой прошла научная конференция в честь 60-летия Топонимической экспедиции Уральского федерального университета. За 60 лет уральские учёные собрали огромное количество новых и ценных сведений об истории русского языка и языков других народов, проживающих в разных регионах России. В этот раз докладчики – среди прочего – рассказали о том, что узнали из своей недавней экспедиции в Кольское Поморье (Мурманская область).

– Это крупнейшая экспедиция в России (и одна из крупнейших в мире), которая занимается сбором имен собственных: топонимов (географических названий), прозвищ людей, имен звёзд и созвездий, названий народных праздников, кличек животных, а ещё диалектных слов, – рассказала «Облгазете» начальник экспедиции, доктор филологических наук, член-корреспондент РАН, заведующая кафедрой русского языка, общего языкознания и речевой коммуникации УрФУ Елена Березович. – За эти годы исследователи работали на Среднем и Полярном Урале, на Русском Севере (в Архангельской и Вологодской областях), в Верхнем Поволжье, в некоторых районах Западной Сибири. Среди участников экспедиции и доктора наук, и кандидаты, и, конечно, студенты.

Сбор диалектных слов и географических названий помогает больше узнать о том, как складывалась история русского языка, какими путями заселялись территории нашей страны, какие народы проживали там, как русский язык взаимодействовал с другими языками, в первую очередь с финно-угорскими. О словах, бытующих в Кольском Поморье, в диалектных словарях было мало информации. Но в этом году уральские учёные смогли попасть на эту далёкую от Урала территорию и привезли с собой большое количество нового материала.

Среди слов, которые записали от кольских поморов впервые, «ужма» – протока между озёрами; «карасан» – мелкая морская лучепёрая рыба; «скея» – амбар для хранения рыбы на морском берегу; «валванца» – неторопливая езда на оленях; «еглень» – бита при игре в кости; «колундыш» – выпечка, которая готовится на скорую руку и берётся в дорогу; «без пафей» (спать) – крепко, не просыпаясь, и др. В языке поморов отражены тончайшие детали представлений о состоянии и видах морской и речной воды, о способах рыбной ловли, промысле морского зверя, оленеводстве. Много слов заимствовано из саамского языка: саамы – соседи русских на Кольском полуострове, во взаимодействии с ними осваивался этот край.

По словам Елены Львовны, участники экспедиции вносят вклад сразу в несколько гуманитарных наук. Среди них лингвистическая география – наука о том, как языковые факты располагаются на карте; этимология – наука, занимающаяся происхождением слов, и этнолингвистика – наука, которая изучает связь языка с культурой, мышлением и поведением народа. Эти находки также значимы для истории, этнографии, географии.

По итогам таких экспедиций уральские учёные защитили около 50 кандидатских и восемь докторских диссертаций, а также написали несколько словарей, монографий, сотни статей. Серьёзные научные публикации вырастают обычно из курсовых работ студентов, участвующих в экспедиции.