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Общество / Наука и технологии
29 октября 2021, 00:29

Компания Facebook сменила название на Meta

Марк Цукерберг

Марк Цукерберг подчеркнул, что все бренды и названия приложений останутся прежними. Фото: скриншот трансляции презентации Facebook.

Вечером 28 октября состоялась презентация Facebook, на которой основатель компании Марк Цукерберг рассказал о ребрендинге и будущих планах. Корпорация будет называться Meta.

"Чтобы отразить, кто мы и что мы надеемся построить, я с гордостью сообщаю, что с сегодняшнего дня наша компания называется Meta. Наша миссия остаётся прежней - объединять людей", - сказал Марк Цукерберг во время трансляции.

Он подчеркнул, что все бренды и названия приложений останутся прежними - это касается Whatsapp, Instagram, соцсети Facebook и компании-разработчика VR-гарнитур Oculus. Новое название и логотип в виде синей ленты Мёбиуса, по словам Цукерберга, отражает желание компании создать "метавселенную".

Как сообщает ТАСС, на фоне переименования акции компании Facebook на Нью-йоркской фондовой бирже растут почти на 3%.

Напомним, в ночь с 4 на 5 октября в работе соцсетей Facebook, Whatsapp и Instagram произошёл масштабный сбой, который длился 7 часов.

Областная газета Свердловской области

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