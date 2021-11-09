В Екатеринбурге запустили пилотную зону 5G

Технический директор филиала МТС в Свердловской области Марат Карымов вместе со студентами вуза оценил 5G-лабораторию

Компания МТС открыла первую на Урале тестовую зону беспроводной связи пятого поколения. Первыми сверхскоростной интернет опробовали в деле студенты Уральского федерального Университета им. Б.Н. Ельцина, в стенах которого реализуется проект.

Как сообщили в пресс-службе компании, демо-зона развёрнута в переходе между учебными корпусами на ул. Тургенева, 4 и пр. Ленина, 51. Indoor-сеть 5G стандарта mmWave работает на частоте 27 ГГц. Студенты, аспиранты и преподаватели вуза могут подключаться к ней при помощи устройств МТС, которые поддерживают новый стандарт связи.

-Студенты смогут использовать сверхбыстрый интернет для тестирования своих разработок: дронов, робототехники, специальных технических решений для производственных площадок, разработок в направлении умного дома и умного города. Большинство этих технологий требует высоких и стабильных скоростей мобильного интернета,- отметил директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.- Уверен, что ребята уже знают, как можно использовать сети 5G в своих текущих проектах и смогут начать работу над новыми, которые до сегодняшнего дня были недоступны из-за ограничений в характеристиках передачи данных.

В УрФУ уже заявили о том, что на факультете информационных технологий будут проводить научные эксперименты и лабораторные исследования для выявления лучших идей по использованию технологии 5G.

Презентация 5G-лаборатории МТС состоялась сегодня: первые пользователи связи пятого поколения в Екатеринбурге пообщались с экспертами компании в режиме видеоконференции. Технический партнёр проекта - компания Ericsson.

В дальнейшем МТС организует студентам УрФУ серию онлайн-лекций об инновационных телеком-продуктах с привлечением собственных экспертов. Темами лекций станут искусственный интеллект, Cloud, нейросети, BiG Data, 5G и другие темы. По окончанию курса его слушатели получат сертификаты «Первооткрыватель 5G».