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Общество / Наука и технологии
12 ноября 2021, 19:28

Отряд метеоритной экспедиции УрФУ снова отправится в Антарктиду

  Ксения Лязер
Члены отряда

Задача отряда — вернуться с образцами метеоритного вещества и космической пыли. Фото: с сайта УрФУ.

Утром 13 ноября в Антарктиду отправится поисковый отряд метеоритной экспедиции УрФУ, который будет работать в рамках 67-й Российской антарктической экспедиции. Его задача — вернуться с образцами метеоритного вещества и космической пыли.

"Перед вылетом в Антарктиду команда встретилась в Кейптауне, где участники освоили содержательную образовательную программу в онлайн-режиме", - рассказывает руководитель метеоритной экспедиции УрФУ, профессор Виктор Гроховский.

Ведущие специалисты по метеоритам из России, США и Финляндии прочитали команде лекции об образовании твёрдого вещества в Солнечной системе, строении Луны и особенностях лунных метеоритов.

Отрядом руководит научный сотрудник университета, опытный альпинист Александр Пастухович. По его словам, прежде ни одна научная метеоритная экспедиция не работала в Антарктиде автономно — только на территории станций. Также с ним уже второй раз в экспедицию направились профессиональные горные гиды Виталий Лазо и Руслан Колунин. Впервые на льды Антарктиды ступят космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков, в апреле этого года вернувшийся из космоса после полугодовой работы на МКС, а также профессор, проректор по науке КФУ Данис Нургалиев и основной, помимо университетов, инвестор экспедиции Андрей Назаров.

Поисковый отряд отправится с российской антарктической станции Новолазаревская. Исследователи снаряжены необходимым оборудованием, также они увеличили время полевой работы. Экспедиция продлится до 25 ноября.

Кроме того, как сообщает пресс-служба УрФУ, команда будет отбирать образцы "голубого льда", в научных интересах Петербургского института ядерной физики.

Напомним, в этом году исполнилось 60 лет полярной станции Новолазаревская, расположенной в 80 километрах от атлантического побережья Антарктиды.

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Областная газета Свердловской области

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