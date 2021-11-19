За какие проекты в сфере IT поощряют уральских разработчиков?

В 2017 году в офисе «Россетей» платформу "Канатоход" показали Президенту РФ Владимиру Путину. Скриншот эфира Первого канала 14.11.2017

Cтали известны имена победителей премии губернатора в сфере информационных технологий в трёх номинациях. Раньше «ОГ» не уделяла лауреатам этой премии должного внимания, и как оказалось – зря. В число лучших работ попадают проекты, аналогов которым нет во всей России.

В номинации «За выдающийся вклад в развитие научных исследований в сфере IT» победил сотрудник Института математики и механики УрО РАН.

Проект кандидата физико-математических наук Андрея Шека «Определение углов поворота головы» только на первый взгляд кажется сугубо научным. Как оказалось, в случае развития он может помочь… снизить аварийность на дорогах.

– Периодически можно увидеть новости о ДТП, в которых виновником является уставший водитель такси. Разработанные методы могут использоваться в специализированных устройствах для определения усталости водителей, – объяснил «Областной газете» Андрей Шека. – В работе предложено два метода для определения углов поворота головы: на основе ключевых точек и с помощью нейронной сети. Определение углов поворота головы лежит в основе определения внимания и направления взгляда. На базе предложенных методов можно создать интерфейсы взаимодействия человека с компьютером, например, управлять курсором мыши.

Лучшим инновационным продуктом в сфере IT был признан проект «Канатоход».

Этот проект объединяет семейство роботизированных платформ для обслуживания электросетей, которые разработала уральская инновационная компания «Лаборатория Будущего». Как рассказал «Областной газете» главный инженер компании Алексей Соколов, свою первую платформу, которая представляла собой квадрокоптер, компания представила ещё на ИННОПРОМе в 2017 году:

– В настоящее время наши модели потяжелели и оснащены различными приборами. Сейчас это гексакоптеры, шестивинтовые модели, которые оборудованы системами цифрового зрения. На них установлены видеокамеры, лазерный и магнитный сканеры, тепловизор – всё это помогает получить максимум информации для цифрового описания технического состояния воздушных линий электропередачи сверхвысокого напряжения.

Роботизированные комплексы названы именами летающих насекомых, и каждый из них имеет свою специализацию. «Стрекоза» предназначена для точного обследования технического состояния воздушных линий электропередачи напряжением от 35 до 500 киловольт. «Паук» имеет устройства, способные наносить на линии электропередачи антикоррозионные и антигололёдные покрытия, чтобы предотвратить аварии, связанные с отложением изморози, налипанием мокрого снега на провода и их обледенением. А «Оса» позволяет делать ремонт повреждённых проводов.

– Летающие роботизированные платформы решают сразу несколько проблем, – объясняет Алексей Соколов. – Во-первых, проблему безопасности – работы ведёт не человек, а робот. Во-вторых – повышается надёжность линий электропередачи. В-третьих, применяя робототехнику, компании смогут сэкономить затраты на аварийно-восстановительные работы за счёт своевременного обнаружения дефектов и предотвращения аварий. Ещё один экономический эффект, который даёт применение роботов, связан с тем, что наши разработчики решили проблему электромагнитной совместимости. Это привело к тому, что отключать линии теперь не нужно. Наши устройства первые в мире могут работать на включённых линиях электропередаич, что создаёт реальные предпосылки для выхода на мировой рынок.

Сейчас компания занимается разработкой систем искусственного интеллекта для автоматизации работы комплексов. После успешного завершения этапа опытно-промышленной эксплуатации и отладки всех технологий запланирован старт серийного производства роботизированных устройств с выходом на отечественный и мировой рынок.

А лучшим проектом в сфере IT, внедрённым в организациях Свердловской области, стала платформа для строительной отрасли.

Фактически это программа, которая на основе информационной модели здания и данных от сметчиков анализирует показатели и автоматически формирует ведомость объёма работ и смету на строительство.

– Наша команда занимается темой информационного BIM-моделирования с 2008 года, – рассказал «Облгазете» директор компании-разработчика BIM-Cluster Андрей Белькевич. – В числе сложностей, с которыми мы время от времени сталкивались – достаточно длинный процесс составления смет и риск потери данных. Мы поняли, что в России пока нет необходимого решения, и стали изучать иностранный опыт. Идея разработки платформы, которая была номинирована на премию, пришла нашим специалистам в 2018 году. Фактически это программа, которая на основе информационной модели здания и данных от сметчиков анализирует объёмные и стоимостные показатели. В результате мы получаем автоматически сформированную ведомость объёма работ и смету на строительство.

Сейчас этой программой пользуются не только в Свердловской области, но и ещё в 11 регионах страны.

– Из крупных девелоперов проект взяли на вооружение «Атомстройкомплекс», «Страна Девелопмент», московская MR Group, – пояснил Андрей Белькевич. – Если говорить о госструктурах, для нас очень ценно, что к нашим пользователям присоединились подведомственные учреждения министерства строительства Красноярского края. И, конечно, оно есть на вооружении Управления капитального строительства Свердловской области.

Справка «ОГ» Премия губернатора в сфере IT была учреждена в 2009 году для того, чтобы мотивировать талантливых учёных и специалистов к разработке неординарных инновационных проектов. Ежегодно каждому автору или команде, которые победили в своей номинации, присуждается премия в размере 300 тысяч рублей. * В 2020 году лучшим научным исследованием стала работа коллектива авторов «Разработка математических методов, создание технологии цифровой обработки и инвариантного распознавания гиперспектральных изображений в перспективных космических системах дистанционного зондирования Земли». Лучшим инновационным продуктом признали сканер PALM JET для бесконтактной идентификации человека по рисунку вен ладони. * В 2019 году лучшим исследованием признали работу сотрудником Института математики и механики УрО РАН «Алгоритмический и программный комплекс решения обратных геофизических задач с использованием суперкомпьютерных технологий». Лучшим инновационным продуктом – систему подводной виртуальной реальности VRDiver. А лучшим проектом, внедрённым в организациях Свердловской области, стал сервис «Контур.Призма», который помогает проверить потенциальных клиентов банков на причастность к отмыванию денег.