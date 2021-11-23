Роскомнадзор опубликовал список IТ-компаний, которые должны открыть филиалы в России

Роскомнадзор представил перечень иностранных интернет-компаний, которые должны открыть представительства в России с 1 января 2022 года. В список вошли 13 IT-компаний, владеющих 22 информационными ресурсами.
Среди них:
- Google (Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat, Gmail);
- Apple (iCloud, App Store, Apple Music);
- Meta Platforms (Facebook, Instagram, WhatsApp);
- Twitter;
- TikTok;
- Telegram Messenger;
- Zoom;
- Likeme;
- Viber;
- Discord;
- Pinterest;
- Spotify;
- Twitch.
"Кроме требования об учреждении с 1 января 2022 года филиала/представительства/российского юрлица на иностранных лиц Законом возлагается целый ряд обязанностей. Так, они должны разместить на своём сайте электронную форму обратной связи с российскими пользователями, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора для взаимодействия с органами власти, установить на информационном ресурсе рекомендованный счётчик посещаемости, также иностранные лица обязаны ограничивать доступ к информации, нарушающей российское законодательство", - говорится в сообщении Роскомнадзора.
Напомним, что 1 июля Президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий крупные иностранные IT-компании открывать в России свои представительства или филиалы. Норма распространяется на организации, аудитория которых превышает 500 тыс. человек в сутки. Соответствующий законопроект был внесён в Госдуму 21 мая группой депутатов из думского комитета по информполитике и сенатором Алексеем Пушковым. Инициативу поддержал кабмин РФ, Центробанк России и ФАС.
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