Роскомнадзор опубликовал список IТ-компаний, которые должны открыть филиалы в России

1 июля Президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий крупные иностранные IT-компании открывать в России свои представительства или филиалы. Фото: Галина Соловьёва

Роскомнадзор представил перечень иностранных интернет-компаний, которые должны открыть представительства в России с 1 января 2022 года. В список вошли 13 IT-компаний, владеющих 22 информационными ресурсами.

Среди них:

Google (Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat, Gmail);

Apple (iCloud, App Store, Apple Music);

Meta Platforms (Facebook, Instagram, WhatsApp);

Twitter;

TikTok;

Telegram Messenger;

Zoom;

Likeme;

Viber;

Discord;

Pinterest;

Spotify;

Twitch.

"Кроме требования об учреждении с 1 января 2022 года филиала/представительства/российского юрлица на иностранных лиц Законом возлагается целый ряд обязанностей. Так, они должны разместить на своём сайте электронную форму обратной связи с российскими пользователями, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора для взаимодействия с органами власти, установить на информационном ресурсе рекомендованный счётчик посещаемости, также иностранные лица обязаны ограничивать доступ к информации, нарушающей российское законодательство", - говорится в сообщении Роскомнадзора.

Напомним, что 1 июля Президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий крупные иностранные IT-компании открывать в России свои представительства или филиалы. Норма распространяется на организации, аудитория которых превышает 500 тыс. человек в сутки. Соответствующий законопроект был внесён в Госдуму 21 мая группой депутатов из думского комитета по информполитике и сенатором Алексеем Пушковым. Инициативу поддержал кабмин РФ, Центробанк России и ФАС.

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