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Общество / Наука и технологии
29 ноября 2021, 15:29

Участники поискового метеоритного отряда УрФУ по пути из Антарктиды застряли в Кейптауне

Самолёт

Из-за отмены авиасообщения члены поискового метеоритного отряда УрФУ не могут вернуться на Урал. Фото: Галина Соловьёва.

Участники поискового метеоритного отряда Уральского федерального университета, работавшие в составе Российской антарктической экспедиции, застряли в южноафриканском городе Кейптауне. Причина тому - отмена авиасообщения из-за выявленных в этой стране случаев заражения новым штаммом коронавируса «омикрон».

По информации пресс-службы УрФУ, «пока вылететьбортами KLM и Lufthansa могут только граждане ЕС, обладающие Шенгенской визой и сертификатом о вакцинации против ковида препаратом, одобренным ВОЗ».

Напомним, что поисковый отряд метеоритной экспедиции УрФУ, работавший в рамках 67-й Российской антарктической экспедиции, отправился на южный материк 13 ноября. Руководит им научный сотрудник уральского вуза и опытный альпинист Александр Пастухович. С ним в экспедиции участвуют профессиональные горные гиды Виталий Лазо и Руслан Колунин, космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков, профессор, проректор по науке КФУ Данис Нургалиев и основной, наряду с вузом, инвестор экспедиции Андрей Назаров. Автономный лагерь отряда находился в районе горного массива Вольтат. Работы по поиску фрагментов метеоритного вещества его члены вели до 25 ноября.

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Областная газета Свердловской области

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Участники поискового метеоритного отряда УрФУ по пути из Антарктиды застряли в Кейптауне