Прогнозные ресурсы нефти на Среднем Урале превышают 62 миллиона тонн

Перспективное Михалёвское месторождение нефти находится на границе с Республикой Башкортостан. Его запасы оцениваются в 971 тысячу тонн. Фото: Уралнедра

После того как губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ на прямой линии 6 сентября рассказал о наличии в регионе существенных запасов нефти — до десятков миллионов тонн, многие жители Среднего Урала стали интересоваться их точными объёмами. «Облгазета» потратила не один месяц, чтобы выяснить эту цифру.

По данным Уралнедр, прогнозные извлекаемые ресурсы нефти составляют 62,2 миллиона тонн. В ценах на сегодняшний день их стоимость равна 31,7 миллиарда долларов США, или 2,36 трлн рублей.

Данные о прогнозных ресурсах нефти используют для обоснования наиболее эффективных направлений геологоразведочных работ. В зависимости от этого показателя рассчитывают прирост запасов нефти на предстоящие 5 лет и на перспективу 10–15 лет. На него также ориентируются для обоснования долгосрочных схем развития нефтедобычи.

Запасы уже разведанной нефти в Свердловской области в девять раз ниже, чем прогнозные извлекаемые ресурсы — их 6,8 млн тонн.

Для поисковых работ департамент Роснедр по Уральскому федеральному округу (Уралнедра) предоставляет лицензии на углеводородное сырьё (УВС). На 1 октября в Свердловской области зарегистрировано семь лицензий на УВС:

три из них выданы исключительно для геологического изучения, включающего поиски и оценку месторождений полезных ископаемых,

остальные четыре — ещё и для разведки и добычи нефти и газа.

Лицензии на УВС принадлежат пяти компаниям: по одной лицензии на нефть у АО «Уралнефтесервис», АО «Евротэк-Югра» и АО «Росгеология», остальные находятся в активе ООО «Интергаз» и ООО «Газпром добыча Ноябрьск», которые занимаются газом и газоконденсатом.

– Всего на территории Свердловской области открыто шесть месторождений УВС: 3 нефтяных, по одному газонефтяному, газоконденсатному и газовому, – отметил начальник Уралнедр Алексей Булатов. – Все запасы нефти в регионе относятся к категории С1, С2 — разведанные и оценённые. Согласно действующей классификации запасов все месторождения являются мелкими и очень мелкими. Из них с запасами нефти, расположенных в пределах Среднего Урала, в распределённом фонде находится только Михалёвское месторождение, открытое в 2021 году.

Это месторождение расположено на Уфимском плато у границы Свердловской области с Башкирией. Оно принадлежит АО «Уралнефтесервис», его запасы оцениваются в 971 тысячу тонн. В геологоразведку компания вложила более 400 млн рублей, работы по добыче нефти она планирует начать в 2024 году. Кроме того, рядом с Михалёвским расположены ещё два разведанных месторождения нефти — Сухореченское и Сабардинское, а на северо-востоке региона в окрестностях посёлка Гари находится Ерёминское месторождение («ОГ» писала о них в №179 от 28.09.2021). Но поисковые работы на них ещё не завершены.

Как рассказал в беседе с «ОГ» заведующий лабораторией Института геологии и геохимии УрО РАН доктор геолого-минералогических наук Александр Кисин, оценить необходимый объём финансовых вложений и рентабельность разработки месторождений нефти на Среднем Урале невозможно без расчёта их технико-экономической эффективности. Но по оценке эксперта нефтяной отрасли Александра Лукьянова, в прошлом начальника Южно-Сургутского нефтепромысла в ХМАО-Югре, в среднесрочной перспективе рентабельность нефтедобычи в Свердловской области будет на уровне общероссийской.

– Сегодня себестоимость добычи нефти на молодых месторождениях составляет порядка 15–20 долларов за баррель при его цене около 70 долларов, – добавляет Александр Лукьянов. – С учётом того, что крупные месторождения нефти в Поволжье и Западной Сибири истощаются, через 10–15 лет месторождения на Среднем Урале будут востребованы. Хотя их вклад в общий объём добычи будет невелик: ежегодно в России добывают около 500 миллионов тонн. Увеличению рентабельности будет способствовать и рост потребления нефти в мире: несмотря на стремление западных стран уйти в зелёную энергетику, на деле полный отказ от углеводородов к 2050 году маловероятен.