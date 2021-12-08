Проект учёных УрГАУ по исследованию молока получил федеральную поддержку

Исследование даст научную основу для контроля в продуктах животного происхождения содержания вредных жиров. Фото: Галина Соловьёва.

Учёные Уральского государственного аграрного университета исследуют генетические механизмы, которые влияют на содержание в молоке опасных для здоровья трансжиров. Эту работу они проведут в рамках гранта Российского научного фонда. Финансовая поддержка фонда составит 1,5 млн рублей в год.

На исследования потребуются два года. Их результаты дадут возможность коллективу учёных под руководством профессора кафедры биотехнологии и пищевых продуктов УрГАУ, доктора сельскохозяйственных наук Ольги Быковой изучить молекулярно-генетическую структуру крупного рогатого скота и генетическую изменчивость. Тем самым удастся объяснить наследственные показатели животных и их взаимосвязь с содержанием в молоке жирных кислот, опасных для здоровья человека. Таких масштабных исследований в нашей стране ещё не проводили. Об этом сообщается на сайте УрГАУ.

По словам Ольги Быковой, исследование даст научную основу для контроля в продуктах животного происхождения содержания вредных жиров. Что важно, поскольку, потребление трансжиров влияет на развитие сахарного диабета, ожирения, бесплодия, сердечно-сосудистых, онкологических и других заболеваний.

Ранее "Областная газета" писала, что на Среднем Урале подорожало молоко. Одной из причин этого стал дефицит сельскохозяйственных кормов.

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