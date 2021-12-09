Президент РФ обсудил с уральским учёным проблему грязи в городах

Владимир Путин согласился с мнением уральского учёного. Фото: пресс-служба Кремля.

Грязь в городах влияет на качество жизни. Именно так можно охарактеризовать мнение учёного из Екатеринбурга Андриана Селезнёва, которое он выразил во время встречи Президента РФ Владимира Путина с участниками Конгресса молодых учёных в сочинском «Сириусе».

Старший научный сотрудник Института геологии и геохимии Уральского отделения РАН и Института промышленной экологии УрО РАН, доцент кафедры безопасности жизнедеятельности Института фундаментального образования УрФУ Андриан Селезнёв рассказал главе государства, что в 2017 году он с коллегами работал над проектом оценки загрязнённости улиц уральской столицы. Как заметил учёный, проект грязи - экологический вопрос, но в то же время и социальный, и управленческий. Актуальна эта проблема не только для Екатеринбурга, но и для Мурманска, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Владивостока.

Владимир Путин с мнением екатеринбургского учёного согласился.

"Полностью согласен, здесь и добавить нечего", - приводит пресс-служба Кремля слова Президента России. - "Здесь и социальный аспект есть, и экологический". По его словам, один аспект произрастает из другого. Чем больше дольше эта субстанция сохраняется, тем хуже людям живётся с точки зрения окружающей среды.

Также Андриан Селезнёв предложил создать советы или совещательные органы. Они могут быть сформированы при научно-образовательных центрах . Как он отметил, такие советы могли бы заниматься поиском применимости научных результатов, внедрять их, заниматься обучением, реализовать другие задачи.

Президент России в ответ заметил, что предложение екатеринбургского учёного хорошее, поскольку такие центры с самого начала создавались для решения вопросов пространственного развития регионов.

Напомним, что в 2016 году "Областная газета" писала, что художник Слава ПТРК с помощью наклейки изменил на дорожном знаке надпись "Екатеринбург" в "Грязьбург". Позже наше издание сообщало, что на улица уральской столицы стало чище.