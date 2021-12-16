Что делать, если украли смартфон?

– Не так давно у меня чуть не случилась большая неприятность – в общественном транспорте пытались украсть мобильный телефон. Всё обошлось, но ситуация отрезвила: к моему смартфону привязаны банковские карты, есть разные приложения, где содержатся мои персональные данные. Как обезопасить всё это от мошенников, которые могут украсть и найти телефон, если он потеряется?

Ольга ПЕТРОВА (Нижний Тагил)

– В большинстве случаев важен не столько телефон, сколько безопасность данных, которыми могут воспользоваться мошенники, – поясняет эксперт в области информационной безопасности из Уральского федерального университета Роман Иванов. – Первое, что нужно сделать – включить надёжный пароль на телефоне и на всех ключевых приложениях. Лучше использовать самые современные системы блокировки – отпечаток пальца или биометрические данные гораздо надёжнее, чем код «1234».

Также не стоит держать телефон на беззвучном режиме или с малым количеством заряда. Если вы потеряли телефон, стоящий «на беззвучке», найти его будет очень сложно. А это весьма важно, так как далеко не каждый потерянный телефон является украденным.

– Как правило, если телефон крадут, то его сразу выключают. Это позволяет мошенникам не быть найденными с помощью геолокации или звонка. Простой способ это проверить – позвонить с телефонов родственников или друзей. Если телефон выключен – он либо сел, что может случиться из-за низкого уровня заряда или мороза, либо был украден. Но если владельца телефона ищут и хотят вернуть находку, люди будут искать возможность выйти с вами на связь. А значит, постараются ответить на звонок, – говорит эксперт.

В случае потери или кражи телефона важнее всего заблокировать все приложения, содержащие личную информацию о хозяине телефона. В первую очередь – приложения мобильных банков, соцсети и мессенджеры. Роман Иванов предлагает следующий алгоритм:

Свяжитесь с мобильным оператором, чтобы заблокировать сим-карту. Сделать это можно, зайдя в свой личный кабинет через Интернет или позвонив мобильному оператору с другого устройства. Также заблокировать вашу сим-карту можно прямо в салоне сотовой связи вашего оператора, главное подойти с паспортом. Заблокируйте все мобильные банки, установленные на вашем телефоне. Проще всего сделать это в офисе своего банка. Для этого достаточно прийти в ближайшее отделение и сказать про потерю телефона. Ещё быстрее сделать это дистанционно – зайти в мобильный банк с другого устройства и заблокировать доступ ко всем операциям и картам с потерянного устройства. Поменяйте пароли в мессенджерах и социальных сетях, которыми пользовались на телефоне. А также не забудьте изменить пароли в учётных записях, к которым привязаны ваши устройства. Тут важно помнить, какими приложениями и мессенджерами вы пользуетесь, а также все их коды и пароли, иначе придётся долго и мучительно всё восстанавливать. Эксперт предупреждает: не записывайте свои пароли в телефон! Если их сложно удержать в голове – запишите на бумажку и оставьте её дома. Так будет безопаснее. Если вы уверены, что телефон украли, и надежды на то, что его вернут, нет – обращайтесь в полицию. Найти украденный телефон непросто, но надежда есть. Тем более если на устройстве установлены специальные программы слежения. Ну а если с вашего телефона всё же произойдёт утечка данных и финансовых средств, то в полицию стоит обращаться непременно.

Опубликовано в №234 от 17.12.2021