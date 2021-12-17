В Екатеринбурге учёные изготовили копию черепа доисторического медведя

Копия черепа в точности воспроизводит оригинал. Фото: ИЭРиЖ УрО РАН.

В Екатеринбурге создали из полиамида копию черепа малого пещерного медведя. Авторы реплики - специалисты лаборатории палеоэкологии Института экологии, растений и животных (ИЭРиЖ) УрО РАН и сотрудники кафедры литейного производства и упрочняющих технологий УрФУ.

Пластиковая копия, созданная из прочного материала, в точности воспроизводит оригинал, найденный в 2015 году. Его палеонтологи обнаружили в пещере Иманай, которая находится в национальном парке "Башкирия". Ценность черепа, во-первых, в том, что его возраст составляет около 35 тысяч лет. Во-вторых, отверстие в его теменной части свидетельствует об охоте первобытного человека на малого пещерного медведя. Как сообщается на сайте УрФУ, такие свидетельства являются редкими.

По словам руководителя исследовательского проекта старшего научного сотрудника лабораторий палеоэкологии ИЭРиЖ УрО РАН и естественнонаучных методов в гуманитарных исследованиях УрФУ Дмитрия Гимранова, копия будет применяться для научных и учебных целей. Ведь у учёных возникает необходимость измерить череп, исследовать отверстие и его края, смоделировать акт охоты на доисторического медведя. Сам же оригинал очень хрупкий.

«Его постоянная демонстрация и транспортировка неблагоприятно сказываются на сохранности", - добавил учёный.

Ранее "Областная газета" писала, что уральские палеонтологи нашли кости древних животных возрастом 2,5 миллиона лет. Также наше издание сообщало о том, что свердловские учёные обнаружили фрагмент черепа этрусского медведя и челюсти гигантской гиены.