Академик Валерий Чарушин поздравил лауреатов Демидовской премии и рассказал, где и когда её будут вручать в 2022 году. Фото: Алла Авдеева

Стали известны имена новых лауреатов Демидовской премии. По итогам 2021 года её получат четверо учёных, имена которых назвал председатель Попечительского совета Научного Демидовского фонда академик Геннадий МЕСЯЦ.

За выдающийся вклад в развитие ядерной физики Демидовской премии удостоен академик Российской академии наук Радий Илькаев (Саров, Нижегородская область) – советский и российский физик, специалист в области теоретической и экспериментальной ядерной физики, физики плазмы, лазерного термоядерного синтеза.

Академика РАН, российского физика и химика, доктора химических наук Юрия Молина (Новосибирск) и академика РАН, советского и российского физикохимика, доктора химических наук Анатолия Бучаченко (Черноголовка, Московская область) отметили за выдающийся вклад в создание и развитие спиновой химии. За вклад в развитие мировой науки в области востоковедения и сохранение мирового научно-культурного наследия лауреатом премии стал академик РАН Михаил Пиотровский – советский и российский историк-востоковед, арабист, исламовед, организатор музейного дела, доктор исторических наук, профессор, с 1992 года — директор Государственного Эрмитажа;

– Рад, что имею возможность поздравить лауреатов Демидовской премии 2021 года, – сказал исполнительный директор Демидовского фонда, вице-президент РАН, председатель УрО РАН академик Валерий Чарушин, поздравляя демидовских лауреатов. – В новейшей российской истории эта премия будет вручаться в 29-й раз. Она была возрождена в 1993 году по инициативе академика Геннадия Месяца (в то время вице-президент Российской академии наук, президент Уральского отделения РАН. – Прим. ред.) и при поддержке губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя. Сегодня это старейшая премия в России. В 2022 году мы отметим её 190-летие.

Демидовская премия – одна из самых престижных неправительственных научных наград России. Она была учреждена в 1832 году представителем знаменитого рода уральских промышленников и меценатов – Павлом Николаевичем Демидовым. Демидовская премия – это не только признание заслуг учёных, но и привлечение общественного внимания к их научным трудам, к значимости отечественной науки. Каждый Демидовский лауреат традиционно получает денежную премию в размере миллиона рублей, а также медаль с профилем Демидова и малахитовую шкатулку.

Напомним, в прошлом году Демидовскую премию присудили четырём лауреатам, двое из которых имеют прямую связь с Уралом. В номинации «Математика» премию присудили ректору МГУ академику Виктору Садовничему. В номинации «Металлургия» премию получил советник РАН, главный научный сотрудник Института металлургии Уральского отделения РАН академик Леопольд Леонтьев. В номинации «Общественные науки» премия досталась востоковеду, историку и политологу, ректору МГИМО Анатолию Торкунову. А в номинации «Новые технологии», которую ввели впервые, премией отметили председателя совета директоров Трубной металлургической компании, президента «Группы Синара», председателя Наблюдательного совета Уральского федерального университета доктора экономических наук Дмитрия Пумпянского.

В прошлом году 28-я торжественная церемония вручения Демидовской премии проходила в здании президиума Российской академии наук в Москве. В 2022 году её снова планируют вручать в Екатеринбурге – церемония пройдёт 11 февраля в резиденции губернатора Свердловской области.