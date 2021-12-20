Стали известны имена новых лауреатов Демидовской премии. По итогам 2021 года её получат четверо учёных, имена которых назвал председатель Попечительского совета Научного Демидовского фонда академик Геннадий МЕСЯЦ.
За выдающийся вклад в развитие ядерной физики Демидовской премии удостоен академик Российской академии наук Радий Илькаев (Саров, Нижегородская область) – советский и российский физик, специалист в области теоретической и экспериментальной ядерной физики, физики плазмы, лазерного термоядерного синтеза.
Академика РАН, российского физика и химика, доктора химических наук Юрия Молина (Новосибирск) и академика РАН, советского и российского физикохимика, доктора химических наук Анатолия Бучаченко (Черноголовка, Московская область) отметили за выдающийся вклад в создание и развитие спиновой химии. За вклад в развитие мировой науки в области востоковедения и сохранение мирового научно-культурного наследия лауреатом премии стал академик РАН Михаил Пиотровский – советский и российский историк-востоковед, арабист, исламовед, организатор музейного дела, доктор исторических наук, профессор, с 1992 года — директор Государственного Эрмитажа;
– Рад, что имею возможность поздравить лауреатов Демидовской премии 2021 года, – сказал исполнительный директор Демидовского фонда, вице-президент РАН, председатель УрО РАН академик Валерий Чарушин, поздравляя демидовских лауреатов. – В новейшей российской истории эта премия будет вручаться в 29-й раз. Она была возрождена в 1993 году по инициативе академика Геннадия Месяца (в то время вице-президент Российской академии наук, президент Уральского отделения РАН. – Прим. ред.) и при поддержке губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя. Сегодня это старейшая премия в России. В 2022 году мы отметим её 190-летие.
Демидовская премия – одна из самых престижных неправительственных научных наград России. Она была учреждена в 1832 году представителем знаменитого рода уральских промышленников и меценатов – Павлом Николаевичем Демидовым. Демидовская премия – это не только признание заслуг учёных, но и привлечение общественного внимания к их научным трудам, к значимости отечественной науки. Каждый Демидовский лауреат традиционно получает денежную премию в размере миллиона рублей, а также медаль с профилем Демидова и малахитовую шкатулку.
Напомним, в прошлом году Демидовскую премию присудили четырём лауреатам, двое из которых имеют прямую связь с Уралом. В номинации «Математика» премию присудили ректору МГУ академику Виктору Садовничему. В номинации «Металлургия» премию получил советник РАН, главный научный сотрудник Института металлургии Уральского отделения РАН академик Леопольд Леонтьев. В номинации «Общественные науки» премия досталась востоковеду, историку и политологу, ректору МГИМО Анатолию Торкунову. А в номинации «Новые технологии», которую ввели впервые, премией отметили председателя совета директоров Трубной металлургической компании, президента «Группы Синара», председателя Наблюдательного совета Уральского федерального университета доктора экономических наук Дмитрия Пумпянского.
В прошлом году 28-я торжественная церемония вручения Демидовской премии проходила в здании президиума Российской академии наук в Москве. В 2022 году её снова планируют вручать в Екатеринбурге – церемония пройдёт 11 февраля в резиденции губернатора Свердловской области.
- Опубликовано в №236 от 21.12.2021