"Зашёл в банк - забери посылку": Сбер растиражирует опыт электронной торговли в Екатеринбурге на всю Россию

Фото: Ольга Белоусова

Мы привыкли к тому, что в банковские отделения приходят только за финансовыми продуктами и услугами. Но цифровые технологии меняют банковскую реальность до неузнаваемости. Например, в екатеринбургских офисах Сбера можно отправить посылку, примерить одежду и протестировать новые онлайн-сервисы. Сбер выбрал столицу Урала пилотной площадкой для развития электронной торговли. Этот опыт признали удачным и будут тиражировать в других городах страны.

- Сегодня Сбер - это гораздо больше, чем просто банк,- рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр ВЕДЯХИН во время своего визита в Екатеринбург.- Это целая экосистема, и одно из главных направлений её развития - электронная коммерция (продажа товаров и услуг через интернет). Мы выбрали этот город площадкой для эксперимента по её развитию, потому что здесь сошлись все условия: Екатеринбург имеет уникальное географическое расположение, он является хабом для близлежащих регионов, и здесь очень сильная команда Сбера.

Что чаще всего заказывают уральцы?

Электронная коммерция в экосистеме Сбера объединяет сервисы доставки продуктов («Сбермаркет» и «Самокат»), непродовольственных товаров («СберМегаМаркет»), медикаментов («Сбер Еаптека»). Их популярность среди уральцев растёт. Так, за третий квартал этого года общее количество клиентов и заказов на маркетплейсе СберМегаМаркет в Свердловской области выросло в шесть раз.

В топ самых популярных товаров у свердловчан вошли бытовая техника, продукты питания, детские товары, товары для красоты и ухода. А товаром месяца неожиданно оказался корм для кошек. Что предложить тому или иному клиенту, подсказывают системы искусственного интеллекта.

По словам Александра Ведяхина, в ближайшее время будет расти ассортимент товаров и количество готовых к сотрудничеству дистрибьюторов и производителей (как федеральных, так и региональных), которые в пандемию усиленно ищут альтернативные каналы продаж.

Офисы нового поколения

Активно развивается на Урале сервис доставки "СберЛогистика". Поскольку 65 процентов свердловских покупателей, по данным пресс-службы Сбера, предпочитают самостоятельно забирать товар из пунктов выдачи, компания продолжит расширять сеть таких пунктов. Наилучшие варианты их расположения будут искать с помощью искусственного интеллекта.

На территории региона сейчас расположено больше 640 постаматов и свыше 185 пунктов выдачи заказов компании, где можно получать заказы из "СберМегаМаркета". Из них более 75 пунктов выдачи и 200 постаматов - в Екатеринбурге.

Помимо пунктов выдачи, открываются банковские отделения нового формата, где в одном пространстве объединено множество сервисов экосистемы Сбера. Посетители могут упаковать, оформить и отправить посылку, получить заказ из интернет-магазина в специальном постамате, примерить заказанную одежду, протестировать «умные» устройства с виртуальными ассистентами или оформить подписку на онлайн-сервис. Сейчас в Екатеринбурге работает четыре офиса нового формата. Последний открылся совсем недавно по адресу ул. Гагарина, 35б.

В новых отделениях Сбера можно упаковать и отправить посылку в любой регион, а также забрать заказ из интернет-магазина. Фото: Галина Соловьёва

Для удобства клиентов часть отделений работает по 12 часов семь дней в неделю - с 9 утра до 9 вечера. Сейчас таких отделений - 21, но при необходимости их количество будет увеличено, как и время работы.

-Готовы работать круглосуточно, если это будет нужно нашим клиентам,- говорит Александр Ведяхин.

Кстати, для быстрой отправки заказов покупателям Сбер открыл в Екатеринбурге фулфилмент-центр. В отличие от обычного оптового склада товар хранится там небольшими партиями, которые сразу же готовы к транспортировке. Это позволило существенно сократить время от момента заказа до отправки клиентам - с четырёх дней до одного. Сейчас идёт поиск локации под распределительный центр.

Преимущество - клиентский опыт

По словам Александра Ведяхина, до конца следующего года у Сбера в Свердловской области есть все шансы стать лидером в сегменте электронной торговли благодаря огромному опыту клиентской работы.

-Конкуренция сейчас лежит не в ценовой плоскости - на крупнейших торговых площадках цены выровнялись. На первый план выходят скорость доставки выдачи заказов, удобство и качество обслуживания. И мы хотим, чтобы у клиентов было максимально хорошее впечатление от того, как мы работаем,- рассказал топ-менеджер.

Решение о том, какие города станут следующими после Екатеринбурга по внедрению новых практик электронной торговли, будет принято в марте следующего года, отметил Александр Ведяхин.

В новых офисах Сбера сочетаются привычные банковские услуги и многочисленные сервисы экосистемы Фото: Галина Соловьёва