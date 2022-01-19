Коровка «из пробирки»: уральским учёным удалось получить животное с отредактированным геномом

Искусственно выведенная тёлочка ничем не отличается от обычных. Фото: Пресс-служба УрФАНИЦ УрО РАН

Впервые в России на свет появился телёнок с отредактированным геномом. Животное родилось благодаря методам генной инженерии, и случилось это в Свердловской области. В проекте участвуют научные учреждения как Екатеринбурга, так и Москвы. А курирует разработки наша землячка — вице-президент Российской академии наук Ирина ДОННИК.

Не ГМО

Уникальное в масштабах страны исследование реализуется в Уральском федеральном аграрном научно-исследовательском центре Уральского отделения Российской академии наук (УрФАНИЦ УрО РАН) совместно с Центром высокоточного редактирования и генетических технологий для биомедицины Института биологии гена РАН. Разработки профинансировал Российский научный фонд.

Пока учёные не раскрывают информацию о том, где сейчас находится животное с отредактированным геномом. Известно только, что эта тёлочка распространённой у нас чёрно-пёстрой породы родилась 12 декабря. И у неё нет даже клички.

– Имя придумаем, пока для нас это не главное. Она у нас одна такая, поэтому пока называем её просто – Коровка, – рассказала корреспонденту «Облгазеты» руководитель проекта, ведущий научный сотрудник лаборатории биологических технологий УрФАНИЦ УрО РАН Анна Кривоногова.

В рамках этого проекта команда генетиков, эмбриологов, биологов и ветеринарных врачей три года трудилась над тем, чтобы разработать уникальную технологию редактирования генома крупного рогатого скота для получения животного с заданными признаками. Ключевое слово в этой фразе именно «редактирование». Многие СМИ уже написали, что на Урале появился ГМО-телёнок, но это не так: нашу Коровку, как утверждают её создатели, ГМО-продуктом назвать нельзя, и уж тем более клоном. Это животное с редактированным геномом. Разница в том, что в модифицированный организм вводится чужеродный ген, а при редактировании блокируется или активируется участок своего же гена.

– В мировой практике основной объект для геномного редактирования – лабораторные животные и растения. Таких растений создано много, а вот сельскохозяйственных животных очень мало, – говорит Анна Кривоногова.

По словам Анны Кривоноговой, следующий этап работы – выявить, будет ли передаваться потомству этого животного ген невосприимчивости к лейкозу. Фото: Пресс-служба УрФАНИЦ УрО РАН

Невыгодные рога

Но редактирование генома не самоцель – это способ создать ту же корову с заданными свойствами. Главными «мишенями» для учёных стали три участка ДНК: отвечающие за восприимчивость к лейкозу, комолость (безрогость) и выработку гипоаллергенного молока, спрос на которое сейчас крайне высок. У появившейся в декабре «из пробирки» коровы убрали кодирующий рецептор гена, отвечающий за восприимчивость к вирусу лейкоза. Лейкоз коров – большая проблема нашего молочного животноводства. Свердловской области понадобилось много лет, чтобы решить эту проблему, а с помощью редактирования генома достичь такого же результата можно очень быстро. Значит ли это, что уже завтра на наших лугах будут пастись стада коров с исправленным геномом?

– Завтра – это вряд ли. Пока нигде в мире нет стада животных с отредактированным геномом, – говорит руководитель Уральского научно-исследовательского ветеринарного института Ирина Шкуратова. – Вся работа пока идёт на уровне экспериментов. Но с чего-то надо начинать и нам.

При этом в России в настоящее время законодательно запрещено получать товарную продукцию от организмов с отредактированным геномом. Безопасность молока и мяса от таких животных нужно ещё доказать. Есть ли смысл в таких работах?

– В будущем традиционными методами будет крайне сложно решить ту же продовольственную проблему или обеспечить защиту животных от инфекций, – продолжает Анна Кривоногова. – Сейчас растения с отредактированным геномом во многих странах уже помогают решать эти проблемы, так же произойдёт и с животными. Например, очень выгодным были бы такие проекты по выведению коров, не восприимчивых к лейкозу, или свиней, не болеющих африканской чумой.

Для учёных сейчас важно отработать методику генного редактирования, а уж применять ли его широко на практике – решать властям. Но то, что государство финансирует такие работы, свидетельствует, что они нам необходимы. Выгоду от их внедрения видят и производственники. Например, сегодня на всех животноводческих комплексах беспривязного содержания коров обезроживают. Это трудоёмкая и чреватая стрессами для животных работа. Если рога у коров не удалять, они могут поранить друг друга. И… зря растрачивать корм.

– До восьми процентов кормов идёт на рост рогов, поэтому удаление гена рогатости имело бы большое экономическое значение, – говорит генеральный директор АО «Уралплемцентр» Сергей Мымрин.

Кстати, работы по получению такого животного уральские учёные уже ведут. Это следующий этап их проекта, как и коровы, способные давать гипоаллергенное молоко, востребованное при изготовлении детского питания.