Темы дня

Общество / Наука и технологии
24 января 2022, 13:54

Губернатор Свердловской области присудил премии 22 молодым учёным

Молодой учёный

В этом году из 22 человек 12 лауреатов — это девушки. Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о присуждении премий 22 молодым учёных. Они получат по 200 тысяч рублей.

"Интересно, что в этом году из 22 человек 12 лауреатов — это девушки. Они занимаются машиностроением, физикой, инженерными науками, медициной, экономикой, аграрными науками. Горд за всех победителей!" — написал в своём Instagram глава региона.

В числе лауреатов Екатерина Антонова из Института высокотемпературной электрохимии УрО РАН — за лучшую работу в области химии твёрдого тела и электрохимии. Её разработки могут быть использованы при создании автономных генераторов для обеспечения теплом и электричеством отдельных объектов северных регионов Свердловской области и Сибири. Это компактные и недорогие установки, которые без турбины переводят химическую энергию в электричество.

Елена Никитина из Института органического синтеза УрО РАН удостоена премии за лучшую работу в области неорганической и органической химии. Она занимается формированием научных основ для новых импортозамещающих лекарств, экономически доступных и обладающих высокой эффективностью и минимальным побочным действием.

Ещё один лауреат — Денис Рогожников из УрФУ. Он получит премию за разработки в сфере металлургии и металловедения. Его научный труд посвящен переработке нетрадиционного сырья с высокотоксичными компонентами.

Полный список лауреатов можно посмотреть в указе, опубликованном на региональном интернет-портале правовой информации.

Напомним, что молодых учёных до 35 лет награждают в Свердловской области с 2004 года. Всего за 18 лет поддержку получили 327 уральцев.

Читайте также:

Премии губернатора присуждены 13 свердловским преподавателям вузов.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
24.01.2022, 14:22 / Общество
За сутки в Свердловской области впервые выявили более 1200 случаев коронавируса
24.01.2022, 14:12 / Общество
В Екатеринбурге перед судом предстанет водитель трамвая, сбивший кондуктора
24.01.2022, 14:09 / Общество
РЭК рассмотрит вопрос об увеличении стоимости проезда в Екатеринбурге до 32 рублей
24.01.2022, 13:54 / Общество
Губернатор Свердловской области присудил премии 22 молодым учёным
24.01.2022, 13:45 / Общество
В Екатеринбурге на дистанционное обучение перевели 69 классов