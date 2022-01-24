Губернатор Свердловской области присудил премии 22 молодым учёным

В этом году из 22 человек 12 лауреатов — это девушки. Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о присуждении премий 22 молодым учёных. Они получат по 200 тысяч рублей.

"Интересно, что в этом году из 22 человек 12 лауреатов — это девушки. Они занимаются машиностроением, физикой, инженерными науками, медициной, экономикой, аграрными науками. Горд за всех победителей!" — написал в своём Instagram глава региона.

В числе лауреатов Екатерина Антонова из Института высокотемпературной электрохимии УрО РАН — за лучшую работу в области химии твёрдого тела и электрохимии. Её разработки могут быть использованы при создании автономных генераторов для обеспечения теплом и электричеством отдельных объектов северных регионов Свердловской области и Сибири. Это компактные и недорогие установки, которые без турбины переводят химическую энергию в электричество.

Елена Никитина из Института органического синтеза УрО РАН удостоена премии за лучшую работу в области неорганической и органической химии. Она занимается формированием научных основ для новых импортозамещающих лекарств, экономически доступных и обладающих высокой эффективностью и минимальным побочным действием.

Ещё один лауреат — Денис Рогожников из УрФУ. Он получит премию за разработки в сфере металлургии и металловедения. Его научный труд посвящен переработке нетрадиционного сырья с высокотоксичными компонентами.

Полный список лауреатов можно посмотреть в указе, опубликованном на региональном интернет-портале правовой информации.

Напомним, что молодых учёных до 35 лет награждают в Свердловской области с 2004 года. Всего за 18 лет поддержку получили 327 уральцев.

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