На поддержку Уральского научно-образовательного центра в 2022 году выделят 200 миллионов

В 2020 году УМНОЦ получил федеральный статус. Фото: Галина Соловьёва

Свердловский кабмин под председательством губернатора Евгения Куйвашева внёс поправки в госпрограмму "Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области до 2024 года". Изменения подразумевают выделение 200 млн рублей на поддержку участников Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня (УМНОЦ).

На развитие УМНОЦ в 2022 году в бюджете Свердловской области предусмотрено 100 млн рублей, ещё не менее 100 млн рублей вложат участники проекта. Напомним, что центр создан на базе УрФУ совместными усилиями Свердловской, Челябинской и Курганской областей. В 2020 году УМНОЦ получил федеральный статус.

Основными направлениями деятельности центра являются индустриальная экология, аэрокосмос и энергетика, новые производственные технологии и новые материалы, сообщает департамент информполитики Свердловской области. УМНОЦ был создан с целью выполнять роль движущей силы научно-производственной кооперации для участия в проектах мирового уровня, а также для подготовки уникальных специалистов.

Уральский научно-образовательный центр развивается в рамках нацпроекта "Наука и университеты".

Добавим, что в конце декабря Евгений Куйвашев принял участие в совещании по подготовке к совместному заседанию Госсовета России и Совета при президенте России по науке и образованию. В ходе семинара глава Среднего Урала предложил закреплять статус университетских кампусов на законодательном уровне.