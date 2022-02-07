От молекул к звёздам

Глеб Федосеев показывает, как в устройстве, имитирующем космические условия, будут проводиться химические эксперименты. Фото: Дарья Попович

Накануне Дня российской науки, он отмечается 8 февраля, Уральский федеральный университет представил свои разработки, аналогов которым в России нет. Сейчас свердловские учёные занимаются исследованием космических туманностей, чтобы выяснить, возможна ли жизнь в космосе. Кроме того, идёт работа с аппаратом, с помощью которого можно вывести генно- модифицированные растения, способные выжить в условиях загрязнённой среды.

Жизнь в космосе

– Астрономическое направление существует в Уральском федеральном университете, наверное, со времён запуска первого спутника в космос, – рассказывает руководитель научной лаборатории астрохимических исследований Антон Васюнин. – Однако впервые в России в астрохимической лаборатории университета собрана установка, которая воссоздаёт космические условия. С её помощью учёные смогут приблизиться к разгадке тайны зарождения жизни во Вселенной. Это вакуумная камера порядка пяти литров. К ней подключены специальные насосы, которые откачивают из неё практически весь воздух. Остаётся малое количество газа, что соответствует условиям безвоздушного космического пространства. Также к этой установке монтируется криостат, который позволяет создать очень низкую температуру – минус 263 градуса по Цельсию. Для сравнения: в России, в Якутии, самые низкие температуры – 70 градусов.

По словам ведущего специалиста научной лаборатории астрохимических исследований, который участвовал в сборке устройства, ГлебаФедосеева, эта установка позволяет проводить химические опыты: наблюдать, как в таких условиях образуются лёд и молекулы, это позволит в теории спрогнозировать, как зарождается жизнь вне Земли.

– Результаты исследования в лаборатории необходимо сравнивать с результатами, полученными с помощью крупнейших телескопов, как российских, так и зарубежных. Таким образом, мы сможем лучше понять, что происходит в космосе. Это поможет приблизиться к ответу на вопрос: возможно ли зарождение жизни в космосе из обнаруженных там органических соединений, – поясняет Глеб Федосеев.

Прочесть биотекст

Сделать растения устойчивее к тяжёлым металлам в загрязнённой почве – особенно важно для Среднего Урала. По результатам наблюдений за последние пять лет Министерство природных ресурсов и экологии РФ выявило города со значительным загрязнением почв тяжёлыми металлами. В опасной зоне – Асбест, Верхняя Пышма, Первоуральск и Полевской.

– Фактически – это устройство, которое читает биологические тексты. Это нанопоровый секвенатор. Последние десятилетия под секвенаторами мы понимаем только устройства, которые читают последовательность нуклеотидов в ДНК или в РНК, – поясняет доцент кафедры, старший научный сотрудник лаборатории Биотехнологии поддержания и восстановления компонентов природных и трансформированных биосистем Алексадр Ермошин.

По его словам, раньше на то, чтобы расставить по местам все нуклеотиды в правильной последовательности и расшифровать геном человека, учёные из разных лабораторий тратили не один год. Сейчас с современным прибором, который стоит в лаборатории университета, на подобный эксперимент, но не с человеком, а с растениями, уходит всего несколько дней. Установка представляет собой одноразовую пластину размером чуть больше флешки, в которую попадает биологический материал. Пластина вставляется в прибор, отдалённо напоминающий принтер.

– Растения реагируют на воздействие в том числе на молекулярно-генетическом уровне. Наша задача – понять механизм синтеза лигнина, помогающего растениям бороться с агрессивным влиянием загрязнённой среды, и научиться им управлять, – поясняет заведующая кафедрой Биотехнологии поддержания и восстановления компонентов природных и трансформированных биосистем, ведущий научный сотрудник Ирина Киселёва. По её словам, это поможет в дальнейшем создать генно-модифицированные растения, которые смогут выжить в агрессивной среде, и способные, в конечном итоге, не впитывать в себя загрязняющие вещества, а разлагать их, очищая тем самым почву.

Алексадр Ермошин уверен: новая установка поможет установить, при каких факторах растения больше всего подвергаются стрессам Фото: Алексей Кунилов