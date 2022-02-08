Владимир Путин подписал указ о создании Национального центра генетических ресурсов растений

Владимир Путин подписал указ о создании в России Национального центра генетических ресурсов растений. Фото: пресс-служба Кремля

В России создадут Национальный центр генетических ресурсов растений. Указ об этом сегодня подписал президент России Владимир Путин.

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Национальный центр создадут для обеспечения научно-технологического развития РФ и комплексного решения задач ускоренного развития генетических технологий. Он появится на базе Федерального исследовательского центра Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова.

У центра несколько основных функций. Речь идёт, в частности, о формировании и пополнении национального каталога особо ценных образцов генетических ресурсов растений. Новая структура будет заниматься и разработкой методик сбора, хранения, комплексной оценки и использования этих ресурсов, мониторингом их состояния в местах их естественного произрастания и выращивания. Также специалистам предстоит вести базы данных, осуществлять международное сотрудничество по изучению, сохранению и воспроизводству данных ресурсов, решать другие задачи.

В документе указано, что Правительству РФ предстоит в шестимесячный срок разработать и утвердить программу развития Национального центра.

Сегодня "Областная газета" писала, что Владимир Путин встретился в Кремле со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. В частности, они обсудили насущные вопросы по обеспечению безопасности в Европе и мире.