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Общество / Наука и технологии
8 февраля 2022, 19:34

Уральские учёные начнут испытывать препарат для борьбы с причинами диабета в 2022 году

учёные

Сейчас идёт плановая целевая работа по созданию препарата. Фото: Павел Ворожцов

Ректор УрФУ Виктор Кокшаров рассказал, что уральские учёные планируют начать испытания препарата под кодовым названием АБ-19. Он позволит бороться не с последствиями, а с причинами диабета.

Во вторник, 8 февраля, в Екатеринбурге прошла пресс-конференция, посвящённая Дню науки. Председатель Уральского отделения РАН, академик Валерий Чарушин напомнил, что уральские химики уже несколько лет трудятся над созданием АБ-19 совместно с медицинским университетом Волгограда и коллегами из других научных организаций.

"Говорить о создании препарата с уверенностью можно только тогда, когда он появляется в аптеке. А это путь довольно долгий. Обычно он занимает 5–10 лет. 5 лет — это самый оптимистичный сценарий, которых я не припомню. Например, создание "Триазавирина" заняло 7 лет. Это связано с тем, что безопасность лекарств превыше всего. Главный принцип медицины — не навреди", — рассказал Валерий Чарушин.

Сейчас идёт плановая целевая работа по созданию препарата. По словам академика, лаборатории УрФУ и института органического синтеза работают сразу над несколькими проектами. Среди них — препарат для лечения болезни Альцгеймера.

Областная газета Свердловской области

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