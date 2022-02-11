Евгений Куйвашев и Александр Сергеев увидели, в каких условиях живут молодые уральские учёные

Евгений Куйвашев и Александр Сергеев проверили, как на Среднем Урале реализуется программа по обеспечению служебным жильём представителей науки. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и президент Российской академии наук Александр Сергеев оценили новые квартиры, в которых будут жить молодые уральские учёные. Они проверили, как на Среднем Урале реализуется программа по обеспечению служебным жильём представителей науки.

По информации департамента информполитики региона, исторически первый контур научного городка стал вырисовываться на юго-западе уральской столицы в 70-е годы. Тогда УрО РАН предоставили земельный участок, на котором возвели научные институты, жилые дома для учёных и сотрудников Уральского отделения, объекты инфраструктуры. Эта программа действует и сейчас. С 2009-го по настоящее время построено 17 многоквартирных домов, 636 квартир в них имеют статус служебного жилья для представителей науки. Общая их площадь составляет более 43 тысяч кв. м.

Как отмечает вице-президент РАН, председатель УрО РАН Валерий Чарушин, в Екатеринбурге удалось реализовать самый масштабный в стране проект инвестиционного строительства. Фактически — построить жилой район и существенно пополнить фонд служебного жилья. По его словам, возможность проживания в нём для молодых ученых — серьёзное подспорье.

"Для многих оно оказывается решающим при выборе, остаться в Екатеринбурге или уехать, работать в науке или сменить род деятельности", — подчеркнул он.

Губернатор Свердловской области поделился впечатлениями от посещения квартир молодых учёных на своей странице в Instagram.

"Учёным, конечно, нужно где-то жить, — написал Евгений Куйвашев. — Сегодня осмотрели ЖК "Балтийский", где 31 молодой учёный получил квартиры. В ближайшие 3 года РАН передадут ещё 114 квартир в этом квартале. Надеюсь, все они достанутся молодым специалистам и таланты не будут сбегать от нас за границу". Как добавил глава региона, он рассказал об этих планах Александру Сергееву, и руководитель Российской академии наук "впечатлился".

Вместе с губернатором Свердловской области и руководителем РАН новое служебное жильё для уральских учёных оценил полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев.

Сегодня "Областная газета" писала, что свердловские власти подписали соглашение о сотрудничестве с Российской академией наук. Такая договорённость между Средним Уралом и РАН закреплена на бумаге впервые. Срок соглашения — пять лет.