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Общество / Наука и технологии
16 февраля 2022, 15:56

Научно-образовательный центр при УрФУ будет финансироваться из федерального бюджета

Здание СУНЦ

СУНЦ будет полностью финансироваться из федерального бюджета. Фото: Александр Зайцев

УрФУ вошёл в перечень образовательных организаций, чьи специализированные учебно-научные центры для одарённых детей полностью переведут на финансирование за счёт федерального бюджета. Речь идёт о структурном подразделении вуза — Свердловском специализированном научно-учебном центре (СУНЦ).

Также в этом списке: МГУ имени Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, Новосибирский национальный исследовательский университет. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Действующие сейчас при этих вузах учебные центры, где школьную программу осваивают одарённые дети из глубинки, получат новый статус, а проживание и питание для учеников будут бесплатными", — сообщается на официальном сайте правительства РФ.

Отмечается, что воспитанниками таких учебных центров становятся одарённые дети из глубинки. При этом их родители не всегда могут обеспечить проживание ребят в городах, в которых расположены ведущие российские вузы.

24 января "Областная газета" писала, что глава региона Евгений Куйвашев подписал указ о присуждении премий 22 молодым учёным. Также наше издание сообщало, что премии губернатора Свердловской области присуждены 13 свердловским преподавателям вузов.

Областная газета Свердловской области

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