В восточной части Екатеринбурга создадут наукоград

Наукоград планируется создать в восточной части города. Фото: Павел Ворожцов

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов дал поручение подготовить проекты планировки и межевания территории, которая предназначена для размещения инфраструктурных объектов "зелёной" промышленности в восточной части города. Там планируется возвести современный наукоград.

Речь идёт о строительстве двух очередей индустриального парка "Новосвердловский" и инновационного научно-технологического центра "Татищев". Об этом сообщает официальный портал Екатеринбурга.

Как отметил Алексей Орлов, по заключению экспертов, рассматриваемая территория неперспективна для возведения жилья.

"Было выполнено компенсационное озеленение, поэтому участок можно использовать для размещения подобных производств", — подчеркнул глава Екатеринбурга, назвав это лучшим вариантом.

Планируемая площадь наукограда — 373 гектара. Ожидается, что в него войдут научно-исследовательский и инжиниринговый комплексы, центр испытаний, лабораторный корпус.

11 февраля "Областная газета" писала, что свердловские власти подписали соглашение о сотрудничестве с Российской академией наук. Речь в нём идёт о развитии уральской столицы и в частности Академического района, который планируется преобразовать в настоящий наукоград.