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12 марта 2022, 09:14

В полночь 14 марта Роскомнадзор заблокирует Instagram

Роскомнадзор заблокирует Instagram

Пользователям дали дополнительные 48 часов переходного периода. Фото: Павел Ворожцов

Роскомнадзор ограничит доступ к социальной сети Instagram. Пользователям дали время до полуночи 14 марта, чтобы перенести свои фото и видео в другие соцсети.

Решение принято в связи с тем, что американская компания Meta Platforms Inc. разрешила размещать в Facebook и Instagram призывы к насилию против россиян.

"В социальной сети Instagram распространяются сообщения, поощряющие и провоцирующие совершение насильственных действий в отношении россиян, в связи с чем Генеральная прокуратура России потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к этой социальной сети. Роскомнадзор принял решение о завершении процедуры введения ограничений на доступ к Instagram в 00 часов 14 марта, предусмотрев для пользователей дополнительные 48 часов переходного периода", — говорится в сообщении ведомства.

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Областная газета Свердловской области

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