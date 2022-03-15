Беспилотником– до сердца

Государственные награды получат (Президент РФ Владимир ПУТИН уже подписал указ) двое уральцев. Оба – представители Института математики и механики имени академика Н.Н. Красовского УрО РАН. Виталий БЕРДЫШЕВ удостоен ордена Почёта, а Владимир ВАСИН – медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Виталий Бердышев в науке без малого 60 лет. Он – специалист в области теории функций, численных методов аппроксимации, методов сжатия-восстановления информации. Непосвящённому это мало о чём говорит. Для ясности: Виталий Бердышев занимается решением задач математической навигации по геофизическим полям, на практике эти исследования могут применяться для управления беспилотниками. Ещё одна сфера, для которой используют математические наработки, – медицина. Семь лет назад в ИММ был создан сектор математического моделирования в кардиологии. Здесь в числе прочего занимаются моделированием электрофизиологической и механической активности сердца в норме и при различных заболеваниях.

– Виталий Иванович Бердышев шестнадцать лет возглавлял наш институт, сейчас является научным руководителем, – говорит директор Института математики и механики УрО РАН, член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук, профессор РАН НиколайЛукоянов. – У него есть своя научная школа, много учеников.

Владимир Васин занимается исследованием вычислительной математики, теории, алгоритмов, решением прикладных задач.

– Я прямой ученик известного математика, члена-корреспондента Академии наук СССР Валентина Константиновича Иванова, – говорит Владимир Васильевич. – Он был специалистом в области теории и методов решения некорректных задач, за свои работы вместе с академиком Андреем Николаевичем Тихоновым получил в 1966 году Ленинскую премию. Теперь уже я со своими учениками продолжаю развивать эту тему на современном уровне. Недавно с мои учеником Георгием Скориком мы выполнили очень интересную работу для международной технологической компании. На основе испытаний газовых и нефтяных скважин был разработан высокоточный метод идентификации этих скважин.

Под руководством Владимира Васина в отделе некорректных задач ИММ выполнены работы по созданию пакетов программ для решения задач термоупругости для Федерального ядерного центра. Совместно с сотрудниками Института физики металлов УрО РАН разработан комплекс программ для решения задач обработки данных рентгеноспектрального структурного анализа. Совместно с УрФУ – работы по зондированию атмосферы с точки зрения мониторинга парниковых газов в атмосфере.

СПРАВКА «ОГ» Виталий Иванович БЕРДЫШЕВ родился 27 января 1939 года в Свердловске. В 1961 году окончил физико-математический факультет Уральского университета им. А.М. Горького по специальности «Математика». Далее весь трудовой путь – в Институте математики и механики УрО РАН (до 1970 года институт назывался Свердловское отделение математического института им. В.А. Стеклова АН СССР): лаборант, младший, старший научный сотрудник. С 1973 года – зав. лабораторией численных методов. В 1988 году защитил диссертацию доктора физико-математических наук. C 1994 года – заместитель директора ИММа, в 1999–2015 годах – директор, в настоящее время – научный руководитель института. С 2011 года – академик Российской академии наук. Награждён орденом Дружбы. Владимир Васильевич ВАСИН родился 2 ноября 1941 года в селе Бараково Шарлыкского района Оренбургской области. В 1964 году окончил Уральский государственный университет им. А.М. Горького по специальности «Математика». С 1964 года работает в Институте математики и механики УрО РАН: в должностях младшего научного сотрудника, старшего научного сотрудника, заведующего сектором, заместителя директора. С 1994 года по настоящее время – заведующий отделом некорректных задач анализа и приложений. В 1985 году защитил докторскую диссертацию на тему «Дискретизация, итерационно-аппроксимационные алгоритмы решения неустойчивых задач и их приложения». Член-корреспондент РАН.

ЭТО ИНТЕРЕСНО Вот лишь некоторые названия работ учёных, размещённые на сайте общероссийского математического портала mathnet.ru, и весьма загадочные для широкой публики. Виталий Бердышев: «Устойчивость задачи минимизации при возмущении множества допустимых элементов» (1977 год);

«Аппроксимация обобщёнными полиномами, обеспечивающая наилучшую привязку» (1996 год);

«Движущийся в R2 объект со скоростным поражающим мини-объектом и недружественный телесный наблюдатель» (2020 год);

«Объект с поражающим устройством и недружественный наблюдатель в трёхмерном пространстве» (2021 год). Владимир Васин: «Общая схема дискретизации регуляризующих алгоритмов в банаховых пространствах» (1981 год);

«Аппроксимация негладких решений линейных некорректных задач» (2006 год);

«Итерационные процессы для некорректно поставленных задач с монотонным оператором» (2019 год);

«Итерационные фейеровские процессы в некорректных задачах» (2020 год).