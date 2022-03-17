Десятикратное повышение скорости домашнего интернета ощутили почти все свердловские абоненты МТС

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МТСобеспечила почти 90 процентов своих абонентов фиксированной связи в Свердловской области возможностью пользоваться домашним интернетом на скорости до 1 Гбит\с. Более 200 тысяч домохозяйств в Екатеринбурге, Каменск-Уральске, Нижнем Тагиле теперь подключены к скоростям интернета в десять раз превышающей стандартные 100 Мбит\с.

Такая скорость передачи данных позволяет смотреть видео и вести стриминг в режиме Ultra HD, играть в «тяжелые» компьютерные игры с облачных серверов. При этом скорость интернета будет сохраняться стабильно высокой на всех домашних устройствах одновременно, будь то смартфон, планшет, компьютер, Smart-TV или системы «умного дома».

«По нашей аналитике, сейчас в среднем в семье к домашнему интернету подключено четыре-пять устройств. Это смартфоны родителей и детей, телевизоры, ноутбуки и персональные компьютеры. Чтобы всем членам семьи комфортно пользоваться интернетом и смотреть интерактивное телевидение, мы провели работы на сети, даже при значительных нагрузках на сеть скорость на любом домашнем девайсе у каждого члена семьи будет стабильно высокой. Чтобы экономить до 30 процентов, мы рекомендуем подключать одним пакетом интернет и телевидение. В таком случае мобильная связь идет «в подарок», – пояснил директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

В ближайшее время будет закончена работа по подключению к фиксированным сетям связи МТС в новых и строящихся жилых микрорайонов Екатеринбурга: Солнечный, Изумрудный бор, Светлый. Проверить техническую возможность подключения домашних сервисов по конкретному адресу можно на сайте МТС в Свердловской области.

Для подключения домашнего гигабитного интернета потребуется Wi-Fi-роутер или оборудование, которое имеет порт Ethernet с пропускной способностью 1 Гбит/сек, а также техническая возможность по конкретному адресу (ее можно уточнить на сайте).