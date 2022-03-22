Big Data МТС: уральский туристы заменяют Booking «Островком»

МТС с помощью Big Data проанализировала, на что россияне заменяют сервисы Airbnb, Booking и Agoda, которые с 5 марта 2022 года ограничили возможность бронировать жилье в России.

Big Data МТС проанализировала обезличенные данные о количестве уникальных посетителей сайтов для бронирования жилья в путешествиях в период с 14 февраля по 10 марта 2022 года.

После 5 марта число пользователей на зарубежных сайтах для бронирования гостиниц и краткосрочной аренды жилья резко сократилось. Количество посетителей сайта TripAdvisor снизилось на 19% по сравнению со средними показателями февраля 2022 года, сайта и приложения Booking.com – на 18%, сервисов Agoda и Airbnb – на 15% и 12% соответственно. Самое заметное сокращение ¾ на сайте Trivago: количество уникальных пользователей упало на 59%.

Пользователи переориентировались на российские платформы для поиска номеров в гостиницах и съемных квартир. В период с 5 по 10 марта в четыре раза выросло количество пользователей сайта bronevik.com, в три раза – ostrovok.ru. Увеличился спрос на сервисы kvartirka.com (59%), sutochno.ru (38%) и 101hotels.com (24%).

Более высокий рост спроса на российские сервисы бронирования может быть связан с сократившимся интересом к поездкам за границу и ростом спроса на внутренний туризм.