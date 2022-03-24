Кабмин РФ на три года приостанавливает плановые проверки IT-компаний

Данное решение позволит снизить административные издержки предпринимателей, которые ведут деятельность в сфере информационных технологий. Фото: Павел Ворожцов

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о введении моратория на проведение плановых государственных и муниципальных проверок. Он будет действовать 3 года.

Речь идёт об IT-компаниях, которые включены в специальный реестр аккредитованных организаций Минцифры. Данное решение позволит снизить административные издержки предпринимателей, которые ведут деятельность в сфере информационных технологий.

Председатель правительства подчеркнул, что за последние два года число контрольных мероприятий в отношении IT-бизнеса снизилось с 1,5 млн до 740 тысяч.

"В условиях внешнего давления уже две недели — с 10 марта — и до конца года действует мораторий на плановые и внеплановые проверки абсолютно всех российских компаний. За исключением случаев, когда речь идёт о безопасности жизни и здоровья людей", — передаёт слова Михаила Мишустина пресс-служба кабмина.

Согласно подписанному главой правительства документу, плановые проверки будут приостановлены до 31 декабря 2024 года. Михаил Мишустин поручил вице-премьеру — руководителю аппарата правительства Дмитрию Григоренко лично проследить за соблюдением моратория.