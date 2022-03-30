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Общество / Наука и технологии
30 марта 2022, 12:46

Астрономические часы и мартеновская печь из музея в Нижнем Тагиле получили статус памятника техники

Астрономические часы с музыкальным и театральным механизмами созданы в 1775 году тагильским мастером Егором Кузнецовым-Жепинским. Фото: с сайта мэрии города, фото Тимофея Дубинина, Анны Долматовой

Астрономические часы с музыкальным и театральным механизмами созданы в 1775 году тагильским мастером Егором Кузнецовым-Жепинским. Фото: с сайта мэрии города, фото Тимофея Дубинина, Анны Долматовой

Несколько предметов из коллекции музея-заповедника "Горнозаводской Урал" получили статус "Памятник науки и техники России". Это мартеновская печь, водяной ларь, астрономические часы и напольные часы с восточным сюжетом.

Экспонаты можно увидеть в историко-техническом музее "Дом Черепановых". Они относятся к промышленному производству конца XIX века. Известно, что водяной ларь построен из металлических листов в XVIII веке, он находился в эксплуатации вплоть до 1958 года. Астрономические часы с музыкальным и театральным механизмами созданы в 1775 году тагильским мастером Егором Кузнецовым-Жепинским. Напольные часы с боем в деревянном футляре с восточным сюжетом — местным жителем Иваном Козопасовым.

Фото: с сайта мэрии города, фото Тимофея Дубинина, Анны Долматовой

Решение о присвоении статуса принял экспертный совет. Заседание прошло в Москве под кураторством Политехнического музея и Ассоциации содействия развитию научно-технических музеев АМНИТ.

"Поскольку многие из предметов техники, в отличие от предметов искусства, имеют определённую специфику, увидеть в них памятники общекультурного значения – задача специалистов, из которых и состоит экспертный совет. В него входят авторитетные эксперты в области истории науки и техники, музееведения, памятниковедения. Наличие таких уникальных предметов в коллекциях повышает статус музеев, делает их привлекательными не только для краеведов и туристов, но и специалистов: исследователей и учёных со всей страны", — рассказал заведующий историко-техническим музеем "Дом Черепановых" Евгений Ставцев.

Добавим, что за почти тридцать лет работы экспертного совета статус "Памятник науки и техники" присвоили 1405 объектам и предметам в России.

Фото: с сайта мэрии города, фото Тимофея Дубинина, Анны Долматовой
Областная газета Свердловской области

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