Молодым учёным Уральского федерального округа вручили гранты Президента Российской Федерации

Лучшие молодые учёные и ведущие научных школ Уральского Федерального округа. Фото: Полина Зиновьева

Вчера полпред Президента России в Уральском федеральном округе Владимир ЯКУШЕВ собрал в своей резиденции лучших молодых учёных и руководителей научных школ, чтобы вручить им свидетельства о присуждении грантов Президента Российской Федерации.

Среди победителей всероссийского конкурса 24 учёных из Уральского федерального округа. Престиж уральской науки поддержали девять вузов и два академических института.

- Для вас это не только финансовая поддержка, но и очень престижная история, – отметил Владимир Якушев. – Вы замечены, вас увидели. Перед вами открываются огромные возможности, и тот, кто ими воспользуется, достигнет небывалых успехов. Мы на вас рассчитываем, ждём от вас ещё более высоких достижений.

Самое большое число победителей в конкурсе – свердловчане. Гранты на развитие своих проектов получили семеро представителей Уральского федерального университета, один — из Уральского государственного лесотехнического университета, двое — из Института химии твёрдого тела Уральского отделения РАН и один из Института физики металлов УрО РАН.

«Сегодня мы чествуем победителей конкурса грантов Президента РФ. В этом году в целом по стране победу в конкурсе одержали 460 кандидатов, из них 24 — молодые учёные Уральского федерального округа. В фокусе внимания учёных – изучение свойств металлов и новых материалов, информационные технологии, а также совершенствование методов эксплуатации нефтегазовых месторождений и ряд других перспективных направлений. Каждая научная работа — это вклад в развитие нашей страны, путь к решению самых важных государственных задач», — отметил полпред президента Владимир Якушев. Полпред вручил гранты Президента молодым ученым Уральского федерального округа – победителям конкурса. Фото: Полина Зиновьева

- Наш коллектив получает президентский грант в третий раз, – говорит профессор УрФУ Анна Багирова. – Проблемы, изучением которых мы занимаемся — рождаемость, родительство, родительский труд, – чрезвычайно важны для нашей страны. И мы благодарны главе государства и руководству вуза за создание условий, которые позволяют нам работать.

Проект кандидата технических наук Антона Долганова (УрФУ), удостоенный гранта, направлен на объяснение достижений искусственного интеллекта — чтобы он не пугал людей, чтобы они понимали, какие возможности он даёт.

- Мой проект посвящён изучению новых огнеупорных материалов, которые будут востребованы в авиационной промышленности и других отраслях, – объясняет молодой учёный из Института химии твёрдого тела УрО РАН Роман Шишкин. – Наши разработки послужат импортозамещению в тех сферах, которые пострадали от санкций.

Несколько учёных в этом году получили гранты как руководители научных школ. Среди них и завкафедрой истории Древнего мира и Средних веков УрФУ, доктор исторических наук Татьяна Кущ.

- Получивший грант проект называется «Поздняя Византия: политические и социокультурные вызовы и ответы на них», – говорит Татьяна Викторовна. – А проект-победитель принадлежит моей ученице Наталье Жигаловой - «От сотрудничества к конфронтации: проблемы византийско-османских отношений в первой половине ХV века». Согласитесь, заявленные темы весьма актуальны в наши дни. Кризисы в обществе, кризисы в отношениях между странами возникают во все времена, и изучение методов их преодоления может оказаться полезным для нас.

Как отметил ректор УрФУ Виктор Кокшаров, разработки молодых учёных помогают решать многие практические проблемы. К примеру, исследованиями Дениса Рогожникова и созданной им молодёжной лаборатории заинтересовались на Навоийском горно-обогатительном комбинате Узбекистана. А Татьяна Свалова и Григорий Зырянов создают новые лекарства и органические материалы, разрабатывают электрохимические датчики, которые позволяют определить показатели здоровья без забора биологических жидкостей — в отличие, скажем, от ПЦР-теста.

Гранты выделяются на два года. Их ежегодный размер для ведущих научной школы составляет почти три миллиона рублей, для докторов наук — один миллион, для молодых учёных — 600 тысяч.

ЦИФРЫ В 2022 году грантами главы государства отмечены 18 кандидатов наук и два доктора наук из Свердловской, Тюменской, Челябинской областей и Ханты-Мансийского автономного округа, а также четыре научные школы.

Виктор Кокшаров (в центре) с победителями конкурса президентских грантов из Уральского федерального университета. Фото: Полина Зиновьева