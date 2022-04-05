Минцифры предлагает отменить штрафы за продажу техники без российского ПО

Изменения не коснутся производителей техники, они по-прежнему будут обязаны устанавливать российское программное обеспечение. Фото: Алексей Кунилов

Минцифры разработало поправки в КоАП РФ, согласно которым отменяются штрафы за продажу техники без предустановки отечественного ПО. Это касается телефонов, планшетов, компьютеров, ноутбуков и смарт-телевизоров.

Изменения не коснутся производителей техники, они по-прежнему будут обязаны устанавливать российское программное обеспечение. Напомним, что такое правило ввели с 1 апреля 2021 года. Перечень для предустановки утверждается ежегодно.

Из-за приостановки деятельности зарубежных компаний Правительство РФ в этом году разрешило параллельный импорт.

"Параллельный импорт – это поставка товара в страну не напрямую от производителя и без согласия правообладателя. При этом российское законодательство требует, чтобы производители смартфонов, планшетов, компьютеров, ноутбуков и смарт-телевизоров предустанавливали отечественное программное обеспечение. Если ПО не предустановлено, производитель и продавец должны получить штраф. Учитывая разрешение на параллельный импорт, возникает правовая коллизия", – пояснили в министерстве.

Ранее кабмин РФ утвердил список отечественных программ, которые должны устанавливаться на продаваемые в России гаджеты. В частности, согласно перечню, на мобильных устройствах под управлением iOS и Android должны быть следующие приложения: "Яндекс.Браузер", поисковик "Яндекс", "Яндекс.Карты", "Яндекс.Диск", голосовой ассистент "Маруся", соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", "Почта Mail.ru", "Новости Mail.ru", мессенджер ICQ, "Госуслуги" и MirPay.