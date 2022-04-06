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Общество / Наука и технологии
6 апреля 2022, 09:21

Производитель процессоров Intel приостанавливает деятельность в РФ

Логотип Intel

При этом компания будет поддерживать своих сотрудников в РФ. Фото: логотип Intel

Один из ведущих поставщиков микропроцессоров Intel объявил о приостановке деятельности в России. При этом компания будет поддерживать своих сотрудников в РФ.

Сообщение появилось на официальном сайте Intel.

"Мы немедленно приостановили все деловые операции в России. Это следует за нашим предыдущим решением приостановить все поставки клиентам в России и Беларуси", — говорится в сообщении.

В России сейчас насчитывается около 1,2 тыс. сотрудников компании Intel. Руководство пообещало поддерживать всех своих работников в период приостановки деятельности.

Напомним, что в начале марта две крупнейшие компании по производству видеокарт Nvidia и AMD, последняя из которых также выпускает микропроцессоры, объявили о приостановке поставок клиентских, серверных и графических процессоров на российский рынок.

Областная газета Свердловской области

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