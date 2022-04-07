Роскомнадзор вводит запрет на рекламу Google и его сервисов

Введение санкций связано с многочисленными нарушениями компанией законов России. Фото: Павел Ворожцов

Роскомнадзор вводит в отношении компании Google ограничения экономического и информационного характера. В частности, на территории РФ будет запрещена реклама Google LLC и её информационных ресурсов.

Помимо запрета на рекламу Роскомнадзор обязал Google информировать пользователей в поисковых системах о нарушении иностранным лицом российского законодательства. Введение санкций связано с многочисленными нарушениями компанией законов России.

С апреля 2020 года было выявлено около 60 случаев дискриминации российских СМИ, общественных организаций, спортивных и государственных деятелей со стороны видеохостинга YouTube. В качестве примера Роскомнадзор приводит случаи блокировки новостных агентств "Россия 24", РБК, НТВ, Sputnik, "Звезда" и Russia Today.

"Видеохостинг YouTube стал одной из ключевых площадок, распространяющих фейки о ходе специальной военной операции на территории Украины, дискредитирующие Вооружённые силы Российской Федерации. Кроме того, YouTube не борется с распространением информации экстремистских организаций, таких как "Правый сектор" и националистический полк "Азов", — говорится в telegram-канале Роскомнадзора.

На данный момент неудаленными остаётся более 12 тыс. подобных запрещённых материалов. Введённые ограничения будут действовать до полного устранения компанией нарушений российского законодательства.

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