Темы дня

Общество / Наука и технологии
8 апреля 2022, 12:54

Кабмин России расширяет грантовую поддержку IT-отрасли

IT

Документ вносит изменения в правила предоставления субсидий фондам, выделяющим гранты IT-компаниям. Фото: Павел Ворожцов

Постановление о расширении грантовой поддержки компаний, работающих в IT-сфере, подписал 8 апреля премьер-министр Михаил Мишустин. Документ вносит изменения в правила предоставления субсидий фондам, выделяющим гранты IT-компаниям.

Ранее организации в сфере информационных технологий могли рассчитывать на гранты, покрывающие 50% стоимости разработки проекта. В новом документе этот показатель увеличился до 80%.

Например, Российский фонд развития информационных технологий сможет выдавать гранты размером не менее 20 млн рублей и не более 500 млн рублей. При этом на разработку особо значимых проектов может быть выделено до 6 млрд рублей. В документе также определяется понятие "особо значимые проекты".

"Это ключевые проекты, разработка которых направлена на устранение рисков и последствий ограничительных мер, предпринятых иностранными государствами в отношении РФ, и обеспечение ускоренного развития отрасли информационных технологий в РФ", — говорится в тексте постановления, опубликованного на сайте правительства.

Перечень особо значимых проектов утверждается Минцифры России на основании решения президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию. Новые меры поддержки IT-отрасли позволят снизить негативное влияние санкций, ускорить импортозамещение и уменьшить отток профессиональных кадров за границу.

Читайте также:

Кабмин утвердил условия отсрочки от армии для IT-специалистов.

Кабмин РФ на три года приостанавливает плановые проверки IT-компаний.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
08.04.2022, 17:17 / Общество
Пик активности клещей в Свердловской области придётся на май и июнь
08.04.2022, 17:07 / Общество
В Екатеринбурге на улице Декабристов погиб работник стройплощадки
08.04.2022, 16:56 / Экономика
Отдел по защите объектов ТЭК Росгвардии отметит 10-летний юбилей
08.04.2022, 16:22 / Общество
В Екатеринбурге на площади 250 "квадратов" полыхает барак
08.04.2022, 16:08 / Общество
Синоптики предупреждают жителей Свердловской области о смоге до 12 апреля