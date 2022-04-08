Кабмин России расширяет грантовую поддержку IT-отрасли

Документ вносит изменения в правила предоставления субсидий фондам, выделяющим гранты IT-компаниям. Фото: Павел Ворожцов

Постановление о расширении грантовой поддержки компаний, работающих в IT-сфере, подписал 8 апреля премьер-министр Михаил Мишустин. Документ вносит изменения в правила предоставления субсидий фондам, выделяющим гранты IT-компаниям.

Ранее организации в сфере информационных технологий могли рассчитывать на гранты, покрывающие 50% стоимости разработки проекта. В новом документе этот показатель увеличился до 80%.

Например, Российский фонд развития информационных технологий сможет выдавать гранты размером не менее 20 млн рублей и не более 500 млн рублей. При этом на разработку особо значимых проектов может быть выделено до 6 млрд рублей. В документе также определяется понятие "особо значимые проекты".

"Это ключевые проекты, разработка которых направлена на устранение рисков и последствий ограничительных мер, предпринятых иностранными государствами в отношении РФ, и обеспечение ускоренного развития отрасли информационных технологий в РФ", — говорится в тексте постановления, опубликованного на сайте правительства.

Перечень особо значимых проектов утверждается Минцифры России на основании решения президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию. Новые меры поддержки IT-отрасли позволят снизить негативное влияние санкций, ускорить импортозамещение и уменьшить отток профессиональных кадров за границу.

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