Российские пользователи YouTube могут полностью перенести свои каналы во "ВКонтакте"

Совершить трансфер чужого YouTube-канала будет невозможно. Фото: логотип VK

Российская компания Juice Development представила сервис по переносу YouTube-каналов в социальную сеть "ВКонтакте". При этом совершить трансфер чужого YouTube-канала будет невозможно.

Информация о запуске сервиса VK Video Transfer появилась в группе Juice Development "ВКонтакте". Чтобы перенести канал, YouTube-блогерам нужно предоставить сервису ссылку на свой канал, подтвердить своё авторство через сгенерированный уникальный код, выбрать видео, которые необходимо перенести, и выбрать место для переноса — группа "ВКонтакте" или личная страница.

По словам разработчиков, сервис VK Video Transfer был создан на платформе VK Mini Apps. С его помощью блогеры смогут перенести контент на другую платформу в автоматическом режиме.

Напомним, 9 апреля YouTube заблокировал канал "Дума ТВ" со 145 тыс. подписчиков. Председатель Госдумы РФ назвал блокировку "очередным доказательством нарушений прав и свобод граждан Вашингтоном". Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в своём telegram-канале отметил, что подобные действия приведут к полной блокировке видеохостинга на территории России.